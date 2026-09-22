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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" обновила теплосети в 14 микрорайоне Самары

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы — в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и дублёра Московского шоссе. В общей сложности здесь заменено 3,7 км трубопроводов различного диаметра.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Данный объект стал одним из самых масштабных по протяжённости обновляемых коммуникаций в 2026 году. Работы здесь начались сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. За летний период энергетики демонтировали старые сети, заново смонтировали железобетонные каналы и проложили современные трубопроводы в заводской изоляции. Кроме того, "Т Плюс" выполнила реконструкцию 18 тепловых камер и построила одну новую. Результатом этих работ станет повышение надёжности теплоснабжения 24 многоквартирных жилых домов, двух школ и пяти организаций.

"На весь период ремонта коммуникаций мы обеспечивали горожан горячей водой по резервному трубопроводу. Сейчас подключаем здания к обновлённой теплосети, чтобы с похолоданием дома и социальные объекты получали тепло по новым трубам. Параллельно с этим мы восстанавливаем благоустройство во дворах и внутридворовых проездах. Территорию 14 микрорайона, где велись земляные и монтажные работы, планируем привести в порядок до конца октября", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В целом к началу отопительного сезона "Т Плюс" заменит около 50 км тепловых сетей в Самаре. После этого по всем адресам будет восстановлено благоустройство.

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