"Т Плюс" обновила теплосети в 14 микрорайоне Самары

Специалисты "Т Плюс" завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы — в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и дублёра Московского шоссе. В общей сложности здесь заменено 3,7 км трубопроводов различного диаметра.
Данный объект стал одним из самых масштабных по протяжённости обновляемых коммуникаций в 2026 году. Работы здесь начались сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. За летний период энергетики демонтировали старые сети, заново смонтировали железобетонные каналы и проложили современные трубопроводы в заводской изоляции. Кроме того, "Т Плюс" выполнила реконструкцию 18 тепловых камер и построила одну новую. Результатом этих работ станет повышение надёжности теплоснабжения 24 многоквартирных жилых домов, двух школ и пяти организаций.
"На весь период ремонта коммуникаций мы обеспечивали горожан горячей водой по резервному трубопроводу. Сейчас подключаем здания к обновлённой теплосети, чтобы с похолоданием дома и социальные объекты получали тепло по новым трубам. Параллельно с этим мы восстанавливаем благоустройство во дворах и внутридворовых проездах. Территорию 14 микрорайона, где велись земляные и монтажные работы, планируем привести в порядок до конца октября", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
В целом к началу отопительного сезона "Т Плюс" заменит около 50 км тепловых сетей в Самаре. После этого по всем адресам будет восстановлено благоустройство.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.