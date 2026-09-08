Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноармейском районе завершили ремонт водопровода, сейчас идет пусконаладочный процесс: ступенчатое заполнение магистрального водопровода с последующим выходом на рабочее давление. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.