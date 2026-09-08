В Красноармейском районе завершили ремонт водопровода, сейчас идет пусконаладочный процесс: ступенчатое заполнение магистрального водопровода с последующим выходом на рабочее давление. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Подача воды жителям обеспечивается по мере заполнения системы", - рассказал глава региона.
Напомним, накануне, Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую 6 сентября в Красноармейском районе, где при проведении земляных работ был поврежден Красноармейский групповой водопровод. Без централизованного холодного водоснабжения остались 39 населенных пунктов — почти 15 тыс. человек.
Повреждение магистрального трубопровода было зафиксировано возле поселка Осинки Безенчукского района, авария затронула объекты Красноармейского района.
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Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.