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ЖКХ и благоустройство Общество

В Красноармейском районе завершили ремонт водопровода

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском районе завершили ремонт водопровода, сейчас идет пусконаладочный процесс: ступенчатое заполнение магистрального водопровода с последующим выходом на рабочее давление. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

канал Вячеслава Федорищева в мессенджере МАХ

"Подача воды жителям обеспечивается по мере заполнения системы", - рассказал глава региона.

Напомним, накануне, Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую 6 сентября в Красноармейском районе, где при проведении земляных работ был поврежден Красноармейский групповой водопровод. Без централизованного холодного водоснабжения остались 39 населенных пунктов — почти 15 тыс. человек.

Повреждение магистрального трубопровода было зафиксировано возле поселка Осинки Безенчукского района, авария затронула объекты Красноармейского района.

 

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