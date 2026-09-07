Министр энергетики и ЖКХ оценил качество объектов коммунальной инфраструктуры в Кинельском районе и Кинеле

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань в рамках рабочей поездки посетил объекты коммунальной инфраструктуры в Кинельском районе и городе Кинель. В ходе визита глава ведомства проконтролировал реализацию масштабного проекта по водоснабжению поселка Комсомольский и проверил качество капитального ремонта многоквартирных домов.
Одним из ключевых пунктов визита стало посещение объекта "Строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в п. Комсомольский Кинельского района Самарской области". Данный объект реализуется в рамках федеральной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" и призван кардинально улучшить качество питьевого водоснабжения для населения численностью более 3 тысяч человек.
В состав новой инфраструктуры входят:
— сети водоснабжения протяженностью 3,5 км;
— сети водоотведения протяженностью 1,165 км;
— 4 скважины глубиной 55 м;
·- насосно-фильтровальная станция;
— 4 пожарных резервуара;
— 2 резервуара чистой воды;
— насосная станция второго подъема с сетями водоснабжения и водоотведения.
Работы по строительству объекта практически завершены, в настоящее время подрядная организация проводит благоустройство территории. Полное завершение всех работ запланировано на ноябрь 2026 года. Новые сети будут интегрированы с действующими системами поселка.
"Объект построен с использованием оборудования отечественного производства и полностью автоматизирован. В дальнейшем его мощности позволяют подключить к качественному водоснабжению и другие близлежащие населенные пункты", — отметил Виталий Брижань.
В ходе общения с жителями поселка граждане выразили благодарность за реализацию значимого и долгожданного объекта.
Вторая часть рабочего визита прошла в городе Кинель, где Виталий Брижань проверил качество капитального ремонта фасадов многоквартирных домов № 78, 80, 82 по улице 50 лет Октября. Министр обратил внимание на успешный пример комплексного подхода при выполнении ремонтных работ. Ранее в этих домах уже были обновлены крыши и инженерные системы, а также благоустроены придомовые территории.
Всего в 2026 году на территории городского округа Кинель запланировано проведение капитального ремонта в 67 многоквартирных домах. Министр подчеркнул, что контроль за соблюдением сроков и стандартов качества остается приоритетной задачей ведомства на всех этапах реализации региональных программ.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.