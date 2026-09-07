"Они ждут до последнего": депутат Александр Живайкин призвал жителей не обрекать животных на смерть на дачах

Депутат Александр Живайкин обратился к жителям с эмоциональным, но крайне важным призывом — не оставлять домашних животных на дачах после окончания сезона.
По его словам, каждую осень происходит трагедия, о которой многие предпочитают не думать. Люди закрывают дачные дома, выключают свет и уезжают в город, оставляя на участках тех, кто полностью зависит от человека. За закрытой дверью остаются собаки и кошки, которые продолжают ждать своих хозяев, не понимая, почему их предали.
"Собака еще долго сидит у калитки, вслушивается в каждый звук и надеется, что человек вернется. Кошка жмется к пустому крыльцу, мерзнет и ждет. День, второй, неделю — пока голод не станет сильнее надежды", — подчеркнул Александр Живайкин.
Он отметил, что распространенные оправдания — "само выживет", "найдет еду", "кто-нибудь подберет" — не имеют ничего общего с реальностью. Домашние животные не приспособлены к жизни без человека. Брошенных питомцев ждут голод, холод, страх, болезни и мучительная гибель. Те, кому удается выжить, нередко дичают и сбиваются в стаи.
По словам депутата, животное — это не "игрушка на лето" и не временная забава, а живое существо, за которое человек несет ответственность.
Александр Живайкин призвал жителей перед отъездом обязательно убедиться, что питомцы не остались на участке. Если забрать животное нет возможности, необходимо заранее искать новых хозяев, обращаться в приюты, к волонтерам и не оставаться в стороне.
"Потому что у предательства есть лицо. И очень часто оно человеческое", — заявил депутат.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???