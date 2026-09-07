"Они ждут до последнего": депутат Александр Живайкин призвал жителей не обрекать животных на смерть на дачах

Депутат Александр Живайкин обратился к жителям с эмоциональным, но крайне важным призывом — не оставлять домашних животных на дачах после окончания сезона.

По его словам, каждую осень происходит трагедия, о которой многие предпочитают не думать. Люди закрывают дачные дома, выключают свет и уезжают в город, оставляя на участках тех, кто полностью зависит от человека. За закрытой дверью остаются собаки и кошки, которые продолжают ждать своих хозяев, не понимая, почему их предали.

"Собака еще долго сидит у калитки, вслушивается в каждый звук и надеется, что человек вернется. Кошка жмется к пустому крыльцу, мерзнет и ждет. День, второй, неделю — пока голод не станет сильнее надежды", — подчеркнул Александр Живайкин.

Он отметил, что распространенные оправдания — "само выживет", "найдет еду", "кто-нибудь подберет" — не имеют ничего общего с реальностью. Домашние животные не приспособлены к жизни без человека. Брошенных питомцев ждут голод, холод, страх, болезни и мучительная гибель. Те, кому удается выжить, нередко дичают и сбиваются в стаи.

По словам депутата, животное — это не "игрушка на лето" и не временная забава, а живое существо, за которое человек несет ответственность.

Александр Живайкин призвал жителей перед отъездом обязательно убедиться, что питомцы не остались на участке. Если забрать животное нет возможности, необходимо заранее искать новых хозяев, обращаться в приюты, к волонтерам и не оставаться в стороне.

"Потому что у предательства есть лицо. И очень часто оно человеческое", — заявил депутат.