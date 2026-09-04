В Самаре разыскали алиментщицу, задолжавшую несколько сотен тысяч рублей на содержание сына

Судебные приставы Самары разыскали алиментщицу, задолжавшую своему сыну несколько сотен тысяч рублей, и привлекли к административной ответственности, сообщает ГУФССП России по Самарской области.

Женщина всячески избегала встреч с судебными приставами, меняла место жительства и работы. В результате — в отношении должницы было заведено разыскное дело.

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что алиментщица нередко пользуется услугами такси. Выяснив, что должница неоднократно вызывала машину на один и тот же адрес, судебные приставы отправились на место. В ходе разыскных мероприятий сотрудники Службы установили квартиру и, застав женщину дома, доставили ее в отделение судебных приставов Советского района Самары. Там в отношении алиментщицы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнице наказание в виде 40 часов обязательных работ.