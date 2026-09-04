В Самаре разыскали алиментщицу, задолжавшую несколько сотен тысяч рублей на содержание сына

Судебные приставы Самары разыскали алиментщицу, задолжавшую своему сыну несколько сотен тысяч рублей, и привлекли к административной ответственности, сообщает ГУФССП России по Самарской области.
Женщина всячески избегала встреч с судебными приставами, меняла место жительства и работы. В результате — в отношении должницы было заведено разыскное дело.
В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что алиментщица нередко пользуется услугами такси. Выяснив, что должница неоднократно вызывала машину на один и тот же адрес, судебные приставы отправились на место. В ходе разыскных мероприятий сотрудники Службы установили квартиру и, застав женщину дома, доставили ее в отделение судебных приставов Советского района Самары. Там в отношении алиментщицы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнице наказание в виде 40 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???