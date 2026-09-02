До 500 тыс. руб. в год: как родителям в Самарской области получить повышенный налоговый вычет

С 1 сентября 2026 г. изменились правила получения налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений, негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни. Если часть средств перечисляется по договору, оформленному на ребенка — в том числе усыновленного, — предельный размер вычета увеличивается с 400 до 500 тыс. руб. в год на каждого родителя.

Льгота действует, если ребенку еще не исполнилось 18 лет, либо он учится очно — до 24 лет. Ключевой момент: 500 тыс. — это общий годовой лимит одного родителя, а не вычет на каждого ребенка. Но у отца и матери он считается отдельно. Поэтому если оба родителя пополняют договор в пользу ребенка, семья может получить вычет с суммы взносов до 1 млн руб. в год.

Если человек вносит деньги только на собственный договор ПДС, лимит остается прежним — 400 тыс. руб. в год. Этот лимит общий для нескольких инструментов: программы долгосрочных сбережений, индивидуального инвестиционного счета, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни.

Программа долгосрочных сбережений работает в России с 2024 года. Ее участники не только формируют накопления при поддержке государства, но и ежегодно возвращают часть уплаченного налога на доходы физических лиц. При ставке НДФЛ 13% с 400 тыс. руб. взносов можно вернуть 52 тыс. рублей. Для тех, чей доход облагается по более высокой ставке, сумма возврата будет больше.

Оформить вычет можно двумя способами: подать налоговую декларацию или воспользоваться упрощенным порядком через личный кабинет налогоплательщика. В последнем случае налоговая служба получает сведения автоматически — от негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций.

Для Самарской области, где программа долгосрочных сбережений уже стала частью финансовой культуры, нововведение — еще один повод задуматься о будущем детей. Это не просто налоговая льгота, а способ одновременно копить на семью и возвращать часть средств в семейный бюджет. В настоящее время почти каждый десятый житель региона стал участником программы долгосрочных сбережений.