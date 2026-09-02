До 500 тыс. руб. в год: как родителям в Самарской области получить повышенный налоговый вычет

С 1 сентября 2026 г. изменились правила получения налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений, негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни. Если часть средств перечисляется по договору, оформленному на ребенка — в том числе усыновленного, — предельный размер вычета увеличивается с 400 до 500 тыс. руб. в год на каждого родителя.
Льгота действует, если ребенку еще не исполнилось 18 лет, либо он учится очно — до 24 лет. Ключевой момент: 500 тыс. — это общий годовой лимит одного родителя, а не вычет на каждого ребенка. Но у отца и матери он считается отдельно. Поэтому если оба родителя пополняют договор в пользу ребенка, семья может получить вычет с суммы взносов до 1 млн руб. в год.
Если человек вносит деньги только на собственный договор ПДС, лимит остается прежним — 400 тыс. руб. в год. Этот лимит общий для нескольких инструментов: программы долгосрочных сбережений, индивидуального инвестиционного счета, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни.
Программа долгосрочных сбережений работает в России с 2024 года. Ее участники не только формируют накопления при поддержке государства, но и ежегодно возвращают часть уплаченного налога на доходы физических лиц. При ставке НДФЛ 13% с 400 тыс. руб. взносов можно вернуть 52 тыс. рублей. Для тех, чей доход облагается по более высокой ставке, сумма возврата будет больше.
Оформить вычет можно двумя способами: подать налоговую декларацию или воспользоваться упрощенным порядком через личный кабинет налогоплательщика. В последнем случае налоговая служба получает сведения автоматически — от негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций.
Для Самарской области, где программа долгосрочных сбережений уже стала частью финансовой культуры, нововведение — еще один повод задуматься о будущем детей. Это не просто налоговая льгота, а способ одновременно копить на семью и возвращать часть средств в семейный бюджет. В настоящее время почти каждый десятый житель региона стал участником программы долгосрочных сбережений.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???