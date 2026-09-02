Жителей Самарской области приглашают проверить цифровую грамотность: стартует Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант 2026"

С 11 по 13 сентября 2026 г. пройдет ежегодная Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант", организованная при поддержке Минцифры России. Акция проходит ежегодно с 2018 года. В прошлом году в тестировании приняли участие 390 тыс. человек из 89 регионов страны, а средний балл участников составил 75.
Масштабное тестирование этого года позволит всем желающим объективно оценить уровень владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Участников ждут 32 вопроса различного уровня сложности, охватывающих 7 ключевых направлений современной цифровой среды: цифровая безопасность, критическое восприятие информации, финансовые операции, использование цифровых устройств, создание контента и приватность в соцсетях, поиск информации, а также цифровое потребление и работа с онлайн-сервисами.
Акция пройдет на официальной платформе ит-диктант.рф. Тестирование откроется 11 сентября в 00:00 по московскому времени, на выполнение всех заданий отводится 60 минут. Каждый участник тестирования получит в личном кабинете именной сертификат с указанием набранных баллов.
Подробная информация уже доступна на сайте ит-диктант.рф.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???