Жителей Самарской области приглашают проверить цифровую грамотность: стартует Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант 2026"

С 11 по 13 сентября 2026 г. пройдет ежегодная Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант", организованная при поддержке Минцифры России. Акция проходит ежегодно с 2018 года. В прошлом году в тестировании приняли участие 390 тыс. человек из 89 регионов страны, а средний балл участников составил 75.

Масштабное тестирование этого года позволит всем желающим объективно оценить уровень владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Участников ждут 32 вопроса различного уровня сложности, охватывающих 7 ключевых направлений современной цифровой среды: цифровая безопасность, критическое восприятие информации, финансовые операции, использование цифровых устройств, создание контента и приватность в соцсетях, поиск информации, а также цифровое потребление и работа с онлайн-сервисами.

Акция пройдет на официальной платформе ит-диктант.рф. Тестирование откроется 11 сентября в 00:00 по московскому времени, на выполнение всех заданий отводится 60 минут. Каждый участник тестирования получит в личном кабинете именной сертификат с указанием набранных баллов.

Подробная информация уже доступна на сайте ит-диктант.рф.