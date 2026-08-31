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ЖКХ и благоустройство Общество

В Большечерниговском районе министр энергетики и ЖКХ проверил качество работ по благоустройству

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань оценил результаты реализации объектов благоустройства в Большечерниговском районе. В рамках рабочей поездки министр посетил ключевые объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, введенные в эксплуатацию в текущем году, а также проверил качество выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Первым пунктом визита стала насосно-фильтровальная станция в с. Августовка. Масштабный объект, построенный для обеспечения централизованным водоснабжением населенного пункта с численностью более 2000 человек, уже введен в работу. В состав инфраструктуры вошли сети водоснабжения общей протяженностью 31,4 км, 435 колодцев, 179 пожарных гидрантов, три водонапорных башни и пожарная насосная станция. В настоящее время все социально-культурные учреждения села подключены к новой системе, ведется активное подключение жилых домов. Водозабор осуществляется из реки Большой Иргиз; по химическим показателям подаваемая вода значительно превосходит прежние источники.

Далее Виталий Брижань принял участие в открытии общественного пространства "У родника" в районном центре — с. Большая Черниговка. Объект благоустроен в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как отметили местные жители, данная территория является смысловым центром малой родины, символизирующим чистоту и природную самобытность края. В ходе общения с селянами министр получил слова благодарности за реализацию столь значимого для сообщества проекта.

Виталий Брижань также осмотрел детский игровой комплекс "Фрегат", установленный в Большой Черниговке в 2026 г. также по проекту ФКГС. Министр подчеркнул, что за последние годы благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и активных граждан в райцентре благоустроен ряд знаковых зон отдыха, что существенно повысило привлекательность села не только для местных жителей, но и для переселенцев из Казахстана, Оренбургской и Саратовской областей.

Завершающим этапом рабочей поездки стала проверка качества капитального ремонта фасадов многоквартирных домов № 16, 18 и 20, расположенных на ул. Микрорайон. Жильцы выразили признательность министерству энергетики и ЖКХ Самарской области за своевременное обновление жилого фонда и высокое качество проведенных ремонтных работ.

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