В Большечерниговском районе министр энергетики и ЖКХ проверил качество работ по благоустройству

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань оценил результаты реализации объектов благоустройства в Большечерниговском районе. В рамках рабочей поездки министр посетил ключевые объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, введенные в эксплуатацию в текущем году, а также проверил качество выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Первым пунктом визита стала насосно-фильтровальная станция в с. Августовка. Масштабный объект, построенный для обеспечения централизованным водоснабжением населенного пункта с численностью более 2000 человек, уже введен в работу. В состав инфраструктуры вошли сети водоснабжения общей протяженностью 31,4 км, 435 колодцев, 179 пожарных гидрантов, три водонапорных башни и пожарная насосная станция. В настоящее время все социально-культурные учреждения села подключены к новой системе, ведется активное подключение жилых домов. Водозабор осуществляется из реки Большой Иргиз; по химическим показателям подаваемая вода значительно превосходит прежние источники.
Далее Виталий Брижань принял участие в открытии общественного пространства "У родника" в районном центре — с. Большая Черниговка. Объект благоустроен в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как отметили местные жители, данная территория является смысловым центром малой родины, символизирующим чистоту и природную самобытность края. В ходе общения с селянами министр получил слова благодарности за реализацию столь значимого для сообщества проекта.
Виталий Брижань также осмотрел детский игровой комплекс "Фрегат", установленный в Большой Черниговке в 2026 г. также по проекту ФКГС. Министр подчеркнул, что за последние годы благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и активных граждан в райцентре благоустроен ряд знаковых зон отдыха, что существенно повысило привлекательность села не только для местных жителей, но и для переселенцев из Казахстана, Оренбургской и Саратовской областей.
Завершающим этапом рабочей поездки стала проверка качества капитального ремонта фасадов многоквартирных домов № 16, 18 и 20, расположенных на ул. Микрорайон. Жильцы выразили признательность министерству энергетики и ЖКХ Самарской области за своевременное обновление жилого фонда и высокое качество проведенных ремонтных работ.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.