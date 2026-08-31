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Малый и средний бизнес наращивает вложения в инфраструктурные проекты

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Портфель кредитов для среднего и малого бизнеса в сфере инфраструктуры у одного из крупных российских банков по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 11% и достиг 76,8 млрд рублей. Ключевыми направлениями остаются транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура, а также жилищное строительство и промышленность.

Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Среди реализуемых в этом сегменте проектов — от центра обработки данных в Свердловской области до промышленных парков в Московской области. Один из примеров — Читинский производственно-логистический парк: его первая очередь площадью 65 тыс. кв. м, предназначенная для складских и логистических операций, была завершена в 2025 г., вторая предусматривает создание производственных и складских объектов на дополнительных 15 га с готовой инженерной инфраструктурой.

Финансирование инфраструктурных проектов МСП остается приоритетным направлением для банков, которые используют как рыночные механизмы, так и меры господдержки — в частности, программы субсидирования Минпромторга и участие ВЭБ.РФ. Например, в ВТБ отмечают, что такие инструменты позволяют расширять кредитование в этом сегменте.

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