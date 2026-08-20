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ПСБ запустил благотворительную акцию "Вклад в Победу"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил новое предложение для розничных клиентов — благотворительную акцию "Вклад в Победу"*. По условиям акции клиенты, оформившие депозит "Вклад в Победу" с повышенной доходностью до 14,3% годовых, присоединяются к благотворительной инициативе банка. Социальный проект направлен на поддержку военнослужащих и гражданского населения в обеспечении мер безопасности на территории Российской Федерации. За каждый открытый депозит ПСБ перечисляет за вкладчика 3 тыс. рублей в благотворительный фонд "Подари Себе Будущее".

По депозиту "Вклад в Победу" максимальная ставка 14,3% годовых действует при размещении от 50 тысяч до 10 млн рублей на полгода. Для вкладов на три месяца ставка составит 13,9%, на год — 14%. Условия действуют для новых клиентов, а также для тех, кто размещает новые средства, которые не хранились на счетах в ПСБ в течение последних трех месяцев. Остальные клиенты могут оформить "Вклад в Победу" по базовым ставкам: 12,6% годовых при размещении средств на три месяца или год, 13% — на шесть месяцев.

"Финансовая выгода и благотворительная инициатива могут успешно сочетаться — именно эту идею мы заложили в основу акции "Вклад в Победу". Каждый вкладчик не только получает повышенную доходность по депозиту, но и становится участником важного социального проекта. Банк перечислит средства для поддержки военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются", — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Сроки проведения акции: 14.08.2026 — 14.12.2026 г.

* "Вклад в Победу": Ставка 14,3% годовых по вкладу "Вклад в Победу" действует для суммы от 50 000 ₽ на срок 181 день и применяется на "новые деньги" — разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада — накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад "Вклад в Победу", — и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открывая вклад, клиент соглашается на участие в Акции "Вклад в Победу" и дает банку согласие на перевод денежных средств в Фонд "Подари Себе Будущее". За открытый вклад банк начислит клиенту 3000 бонусных баллов, сконвертирует в рубли (1 балл = 1 рубль) и на основе данного клиентом согласия и перечислит денежные средства в Фонд.

Условия привлечения срочного банковского вклада "Вклад в Победу": валюта вклада — рубли. Срок вклада: 91, 181, 367 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада "Моя выгода"; количество вкладов, открываемых вкладчиком ограничено — 1 вкладом. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу "Вклад в Победу" на новые деньги на сумму от 50 000 рублей составляет: на срок вклада 91 день, — 13,90% годовых; на срок вклада 181 день- 14,30% годовых; на срок вклада 367 день — 14,00% годовых. Минимальная гарантированная ставка по срочному банковскому вкладу "Вклад в Победу" на сумму от 50 000 рублей составляет: на срок вклада 91 день, — 12,60% годовых; на срок вклада 181 день- 13,00% годовых; на срок вклада 367 день — 12,60%. Максимальная сумма вклада 10 млн. руб.

Заявление может быть предоставлено в подразделение Банка, либо через систему дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail, либо через мобильное приложение PSB-Mobile. Открытие вклада возможно в офисах и в мобильном или интернет-банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Банк ПСБ". Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 14.08.2026 ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.

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ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

ИНН 7744000912

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