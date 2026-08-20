В Самаре горел продуктовый павильон

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию девяти пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В Советском районе Самары горел торговый павильон "Продукты". Площадь пожара составила 100 кв. м.

В жилом фонде Тольятти произошло два пожара. В Автозаводском районе горели вещи на балконе, а в Комсомольском - мебель на кухне.

В Похвистневском районе возгорание мусора удалось ликвидировать на площади 500 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, сообщают в ведомстве.