В Самаре горел продуктовый павильон

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию девяти пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В Советском районе Самары горел торговый павильон "Продукты". Площадь пожара составила 100 кв. м.
В жилом фонде Тольятти произошло два пожара. В Автозаводском районе горели вещи на балконе, а в Комсомольском - мебель на кухне.
В Похвистневском районе возгорание мусора удалось ликвидировать на площади 500 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, сообщают в ведомстве.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !