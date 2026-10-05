Суд в Самаре изменил формулировку увольнения экс‑госслужащего на "в связи с утратой доверия"

Бывшему помощнику руководителя территориального органа Росздравнадзора увольнение по собственному желанию заменили на утрату доверия, сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2026 г. в отношении бывшего государственного служащего вынесен обвинительный приговор за мошенничество. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. за то, что он обещал потерпевшей за вознаграждение в размере 500 тыс. рублей не проводить проверочные мероприятия, при этом в действительности не имел такой возможности.

Суд обязал надзорный орган направить данные в Минтруд для внесения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.