На совместном совещании министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и министерства промышленности и торговли Самарской области с представителями ведущих промышленных предприятий региона обсудили вопросы содействия трудоустройству участников специальной военной операции.

В центре внимания — механизмы квотирования рабочих мест, минимальный стандарт оказания работодателями мер поддержки участникам СВО. Отдельно остановились на инструментах государственной поддержки предприятий региона в рамках национального проекта "Кадры".

"Сегодня в регионе действует комплекс мер, направленный на поддержку участников специальной военной операции, — отметила заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Людмила Дудукина. — Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства, от профориентации и подбора вакансий до профессионального переобучения, в том числе в рамках нацпроекта "Кадры".

В 2024 г. Самарской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений был принят Минимальный стандарт оказания работодателями, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, мер поддержки работникам — участникам СВО. Минимальный стандарт является приложением к Самарскому областному трехстороннему соглашению о регулировании социально-трудовых отношений на 2024–2026 годы, к которому присоединились все работодатели, осуществляющие деятельность на территории региона.

На текущий момент более 900 работодателей региона внесли дополнения в действующие в организациях локальные нормативные акты.

Наиболее востребованы такие меры как: предоставление отпуска в удобное для работника время, предоставление дней отдыха для посещения медицинской организации, социальных служб, оказание материальной, бесплатной психологической и юридической помощи и другие.

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу Закон Самарской области, который предусматривает обязанность по квотированию рабочих мест для участников СВО в размере 1% от среднесписочной численности для организаций с численностью работников более 100 человек.

Крупные работодатели, квотирующие рабочие места, расположены преимущественно в городах Самарской области. В то же время наибольшие сложности с трудоустройством испытывают участники СВО, проживающие в отдаленных сельских районах или имеющие ограничения по состоянию здоровья. В этой связи в закон были внесены изменения, и с 1 сентября текущего года работодатели региона, численность работников которых 400 и более человек, должны определить не менее одного рабочего места с дистанционным характером работы. За первые месяцы реализации закона работодателями региона уже выделено порядка 170 дистанционных рабочих мест.

С 2025 г. в рамках национального проекта "Кадры" государством оказываются дополнительные меры поддержки работодателям, трудоустраивающим участников СВО, в том числе с ограничениями здоровья. Они могут рассчитывать на субсидии на оборудование рабочего места для инвалидов и на частичную компенсацию заработной платы. Всю необходимую информацию по таким мерам поддержки можно получить в Кадровых центрах "Работа России".