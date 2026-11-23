Кадровый центр "Работа России" Чапаевска провел городскую ярмарку вакансий. Мероприятие помогло безработным гражданам сориентироваться в мире профессий и понять реальные требования рынка труда. На площадке собрались представители семи организаций города, включая крупнейшие градообразующие предприятия.

Соискатели смогли напрямую пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда, уровне зарплат, графике и перспективах карьерного роста.

Ярмарка вакансий — это формат, позволяющий соискателям пройти несколько собеседований за один день, а также встретиться с кадровиками предприятий и получить полную информацию об открытых вакансиях. Это экономит время и позволяет за один день охватить не одну компанию.

"Очень нравится этот формат, потому что в одном месте — в Кадровом центре, можно встретиться с несколькими работодателями, в том числе приезжают работодатели и из Самары", — поделилась жительница Чапаевска Марина Туманова.

Представители компаний рассказывали о том, какие специалисты нужны сегодня и какие требования предъявляются к кандидатам, об условиях труда и корпоративной культуре.

"Всегда приходим для подбора персонала для нашей организации. Наша специфика — техническое образование, и мы много людей обучаем", — отметила ведущий специалист по кадрам коммерческой компании Елена Романовская.

Ярмарка вакансий позволяет не только найти работу соискателям, но и помогает работодателям закрыть горящие вакансии в тот же день, а также сформировать кадровый резерв. Для многих соискателей такое общение стало решающим шагом: кто-то определился с выбором, кто-то получил приглашение на собеседование, а кто-то убедился, что рынок труда в городе активно развивается.

"В настоящее время в Чапаевске зарегистрировано более 100 безработных граждан. У них есть возможность пройти собеседование, встретиться с кадровиком предприятия, узнать об имеющихся вакансиях, условиях трудоустройства, зарплате", — рассказала главный специалист сектора по взаимодействию с работодателями Кадрового центра "Работа России" г. о. Чапаевска Елена Колокольцева.

"Для Чапаевска как промышленного города особенно важно сохранять и развивать кадровый потенциал. Хочется, чтобы у жителей, прежде всего у молодежи, было больше возможностей строить профессиональную карьеру на родной территории, а предприятия были заинтересованы не только в привлечении, но и в подготовке специалистов. Это важная составляющая устойчивого развития города", — отметил депутат Самарской Губернской Думы Константин Доладов.