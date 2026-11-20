В крышных котельных микрорайона Южный город приступили к обновлению узлов учета газа. Иностранное оборудование меняют на отечественное. Работы выполняют специалисты ООО "Промкомплектсервис".

"Всего в Южном городе необходимо заменить порядка 34 узлов учета газа. Сейчас в котельных стоит иностранное оборудование. Срок его эксплуатации завершается в 2027 году. Но зарубежный производитель с российского рынка ушел, оставив потребителей один на один с проблемой. Если счетчик не менять, то платить придется по нормативу, с повышающими коэффициентами. А они могут быть очень большие: от 5% до 40-50% плюс к показаниям", - рассказал руководитель компании Вадим Орлов.

"ПКС" поставляет отечественное оборудование. Замена производится под ключ, начиная от получения технических условий у поставщика газа и газораспределительной организации. Также компания берет на себе разработку и согласование проектной документации.

"После завершения этих юридических процедур производится закупка необходимого оборудования и материалов. Затем запускается довольно сложный организационный процесс. Для проведения замены узла необходимо с потребителем, поставщиком газа, газораспределительной организацией согласовать выход на объект, чтобы представители всех сторон в назначенный день присутствовали в котельной вместе с монтажной бригадой. Также нужно получить допуски на газоопасные и огневые работы, чтобы соблюсти все необходимые правила. Безопасность - прежде всего!" - отметил Вадим Орлов.

По его словам, компания "ПКС" производит весь процесс замены узла учета газа за один день, что обозначено в договоре: "Потребитель не должен сидеть без газа, особенно в отопительный сезон. Если мы в течение дня не укладываемся - готовы нести ответственность за то, чтобы потребитель платил по мощности, и это все компенсируем".

Сразу после установки прибор пломбируют и запускают в эксплуатацию. В течение недели составляется акт проверки реализации методики выполнения измерений, который удостоверяет, что оборудование установлено правильно и верно работает.

Срок службы новых отечественных счетчиков дольше - не 12, а уже 15 лет. Предусмотрены автоматизированная передача данных по потреблению газа напрямую на пульт поставщика, упрощенная процедура снятия архивов.

Однако платить за обновление узла жителям пришлось из средств, скопленных на текущий ремонт дома. Дело в том, что крышные котельные не подпадают под программу капремонта.

"Проблема куда шире. В Самарской области насчитывается около 350 таких котельных, и срок их службы постепенно подходит к концу. По оценкам экспертов, почти 25% подлежат замене, поскольку выработали свой срок. Треть такого оборудования может выйти из строя в течение пяти-семи лет. Таким образом, управляющие организации столкнутся с тем, что более половины крышных котельных в ближайшие годы необходимо поменять. Средств, собранных на текущий ремонт, на это не хватит", - отметил Вадим Орлов.

По его словам, "ПКС" совместно с коллегами из общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области и комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при Торгово-промышленной палате Самарской области работают над корректировкой нормативной базы. Они предлагают включить в региональный перечень работ по капремонту многоквартирных домов ремонт и замену оборудования автономных газовых котельных (крышных, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих), относящихся к общему имуществу МКД.

"Это предоставит реальный механизм финансирования работ без бюджетных затрат", - считает Вадим Орлов.