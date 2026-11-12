"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает к участию в акции "В Новый год — без долгов!"

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" запускает акцию "В Новый год — без долгов!". Чтобы стать её участником, клиентам энергокомпании необходимо до 31 декабря 2026 года полностью оплатить текущее начисление за отопление и горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — также за холодную воду и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Ещё одно обязательное условие — отсутствие задолженности за энергоресурсы.
Участникам акции спишут имеющиеся пени (за исключением тех, по которым есть судебные решения). Также при помощи генератора случайных чисел будет выбрана 1 тысяча победителей, каждый из которых получит приз — 1 тысячу рублей. Средства будут зачислены на лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.
Узнать подробности акции можно на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.