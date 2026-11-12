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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает к участию в акции "В Новый год — без долгов!"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" запускает акцию "В Новый год — без долгов!". Чтобы стать её участником, клиентам энергокомпании необходимо до 31 декабря 2026 года полностью оплатить текущее начисление за отопление и горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — также за холодную воду и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Ещё одно обязательное условие — отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Участникам акции спишут имеющиеся пени (за исключением тех, по которым есть судебные решения). Также при помощи генератора случайных чисел будет выбрана 1 тысяча победителей, каждый из которых получит приз — 1 тысячу рублей. Средства будут зачислены на лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.

Узнать подробности акции можно на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".

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