97% котельных запущено в Самарской области

Во вторник, 13 октября, на оперативном совещании правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заслушал доклады о ходе запуска отопительного сезона. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов держать подключение объектов на личном ежедневном контроле, оперативно реагировать на обращения жителей и своевременно сообщать о возникающих проблемах.
По данным, представленным на совещании главой министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Виталием Брижанем, отопительный сезон начался во всех 37 муниципальных образованиях региона. В работу запущено 97% котельных, теплоноситель подан на 19 991 объект. Подключено 74% многоквартирных домов, 89% объектов образования и 91% объектов здравоохранения, социальной поддержки и культуры.
В первую очередь подача тепла осуществляется в социальные учреждения и на объекты с круглосуточным пребыванием людей. Информация о фактическом подключении собирается по всем муниципалитетам области и поступает в правительство региона дважды в день.
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что сведения муниципалитетов, управляющих компаний и системы ЦУР должны быть синхронизированы. "Я прошу по каждому объекту, где возникают проблемы с подачей тепла, не врать, не скрывать информацию. Чем быстрее мы о ней узнаем, тем быстрее мы ситуацию можем поправить", — заявил глава региона.
Если муниципалитет не может самостоятельно решить вопрос, поручено оперативно подключать дополнительные силы и региональные ресурсы.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.