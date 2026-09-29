16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около трех тысяч новых мест в школах и детских садах появится в Тольятти "Т Плюс" завершает подготовку электростанций и тепловых сетей к отопительному сезону В Самарской области четверть крышных котельных требует замены Вячеслав Федорищев поручил обеспечить готовность объектов дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду до 1 ноября В Тольятти построят снегоплавильную станцию

ЖКХ и благоустройство Общество

Около трех тысяч новых мест в школах и детских садах появится в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается работа по развитию современной инфраструктуры для семей с детьми. Так, в Тольятти реализуется сразу несколько проектов в сфере образования, которые после завершения строительства смогут принять около трех тысяч детей. Новые школы и детские сады строятся в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах города.

Фото: министерство строительства Самарской области

Реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры в Тольятти находится на личном контроле губернатора Вячеслава Федорищева и в фокусе внимания областного министерства строительства.

Врио министра строительства Самарской области Александр Фомин проверил ход работ на образовательных объектах Тольятти. Особое внимание в ходе рабочей поездки уделили строительству школы в 18 квартале Автозаводского района на 675 мест.

Здание общей площадью более 14,7 тыс. кв. метров будет переменной этажности — от одного до трех этажей. Здесь разместятся учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека и читальный зал с высокими потолками и панорамными окнами. Ранее работы на объекте были приостановлены, сейчас строительство возобновлено. Здание уже закрыто в тепловой контур, завершены основные работы по кровле и штукатурке. Продолжаются фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство территории и установка малых архитектурных форм. На прилегающей территории уже обустроена спортивная площадка.

Фото: министерство строительства Самарской области

Для жителей 18 квартала эта школа особенно важна. Сейчас детям приходится ездить на занятия в соседние кварталы. После завершения строительства у них появится возможность учиться рядом с домом. "У школы в 18 квартале есть своя история. Работы здесь пришлось приостановить, но сейчас строительство возобновлено. Наша задача — набрать необходимый темп и довести объект до конца. Для жителей важно, чтобы дети могли учиться рядом с домом. Будем продолжать контролировать ход работ и сроки. Ожидаем, что подрядчик сдаст объект в 2027 году", — отметил Александр Фомин.

Еще один значимый объект строится в микрорайоне Федоровка Комсомольского района. Это образовательный центр на 317 мест, который объединит начальную школу и детский сад. Новый объект появится на месте аварийной школы, закрытой в 2018 г., и позволит вернуть образовательное учреждение в микрорайон.

Помимо школ, в Тольятти строятся три новых детских сада общей вместимостью 800 мест — в микрорайонах "Калина", 14А квартале и 3 "Северном". Новые дошкольные места создаются там, где уже сегодня сохраняется потребность, и в районах активно развивающейся жилой застройки.

Строительство школ в Тольятти ведется за счет средств федерального и областного бюджетов. Детские сады "ЛДС-1" и "Ладушки" строятся в рамках национального проекта "Семья" и федерального проекта "Поддержка семьи". Строительство детского сада в микрорайоне "Калина" ведется в рамках государственной программы Самарской области и муниципальной программы развития системы образования Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4