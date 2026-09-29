Около трех тысяч новых мест в школах и детских садах появится в Тольятти

В Самарской области продолжается работа по развитию современной инфраструктуры для семей с детьми. Так, в Тольятти реализуется сразу несколько проектов в сфере образования, которые после завершения строительства смогут принять около трех тысяч детей. Новые школы и детские сады строятся в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах города.

Реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры в Тольятти находится на личном контроле губернатора Вячеслава Федорищева и в фокусе внимания областного министерства строительства.

Врио министра строительства Самарской области Александр Фомин проверил ход работ на образовательных объектах Тольятти. Особое внимание в ходе рабочей поездки уделили строительству школы в 18 квартале Автозаводского района на 675 мест.

Здание общей площадью более 14,7 тыс. кв. метров будет переменной этажности — от одного до трех этажей. Здесь разместятся учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека и читальный зал с высокими потолками и панорамными окнами. Ранее работы на объекте были приостановлены, сейчас строительство возобновлено. Здание уже закрыто в тепловой контур, завершены основные работы по кровле и штукатурке. Продолжаются фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство территории и установка малых архитектурных форм. На прилегающей территории уже обустроена спортивная площадка.

Фото: министерство строительства Самарской области

Для жителей 18 квартала эта школа особенно важна. Сейчас детям приходится ездить на занятия в соседние кварталы. После завершения строительства у них появится возможность учиться рядом с домом. "У школы в 18 квартале есть своя история. Работы здесь пришлось приостановить, но сейчас строительство возобновлено. Наша задача — набрать необходимый темп и довести объект до конца. Для жителей важно, чтобы дети могли учиться рядом с домом. Будем продолжать контролировать ход работ и сроки. Ожидаем, что подрядчик сдаст объект в 2027 году", — отметил Александр Фомин.

Еще один значимый объект строится в микрорайоне Федоровка Комсомольского района. Это образовательный центр на 317 мест, который объединит начальную школу и детский сад. Новый объект появится на месте аварийной школы, закрытой в 2018 г., и позволит вернуть образовательное учреждение в микрорайон.

Помимо школ, в Тольятти строятся три новых детских сада общей вместимостью 800 мест — в микрорайонах "Калина", 14А квартале и 3 "Северном". Новые дошкольные места создаются там, где уже сегодня сохраняется потребность, и в районах активно развивающейся жилой застройки.

Строительство школ в Тольятти ведется за счет средств федерального и областного бюджетов. Детские сады "ЛДС-1" и "Ладушки" строятся в рамках национального проекта "Семья" и федерального проекта "Поддержка семьи". Строительство детского сада в микрорайоне "Калина" ведется в рамках государственной программы Самарской области и муниципальной программы развития системы образования Тольятти.