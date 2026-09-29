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Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев 2026 года

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 8 месяцев 2026 года группа ВТБ заработала 314,8 млрд рублей чистой прибыли, обеспечив возврат на капитал 16,7%, — сообщил Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ.

По словам топ-менеджера, главным драйвером позитивных финансовых результатов явилось восстановление процентных доходов: чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,0% годом ранее, а чистые процентные доходы выросли почти в 2,5 раза. Комиссионные доходы продолжают уверенно расти (+23,5% год к году), а соотношение расходов и доходов снизилось до 40,4%.

По словам Пьянова, банк продолжает "кредитный маневр", замещая более капиталоемкий розничный портфель кредитованием высококлассных корпоративных заемщиков. Это позволяет кредитной организации поддерживать рост бизнеса и одновременно оптимизировать использование капитала: норматив Н20.0 с начала года увеличился на 60 б. п., до 10,4%. Качество кредитного портфеля остается устойчивым: стоимость риска сохраняется на уровне 0,9%, а покрытие NPL резервами составляет около 150%.

Таким образом, восстановление процентной маржи, рост комиссионных доходов и контролируемая стоимость риска формируют прочную основу для ускорения прибыльности группы во второй половине года и выполнения прогноза по чистой прибыли группы на 2026 год.

Активы группы по состоянию на 31 августа 2026 года достигли 39,0 трлн рублей, увеличившись на 5,8% с начала года. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов составил 25,9 трлн рублей (+5,9% с начала года). Суммарный объём средств клиентов вырос до 28,5 трлн рублей (+2,0% с начала года).

Норматив достаточности капитала Н20.0 вырос к 1 сентября на 60 б. п., до 10,4% при минимальном регуляторном требовании 10,00%.

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