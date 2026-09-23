Сбер первым запустил пилот по оформлению семейной налоговой выплаты

Сбер первым среди российских банков запустил пилотный сервис, который позволяет семьям оформить семейную налоговую выплату через привычное банковское приложение. Проект развивает цифровое взаимодействие государства и бизнеса. Задача пилота — сделать получение новой меры государственной поддержки проще и понятнее для семей и постепенно расширять доступность такого клиентского пути.

Семейная налоговая выплата — новая мера государственной поддержки, которая действует в России с 2026 года и позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ. Получить выплату за уплаченный в 2025 году налог могут семьи, включая семьи с усыновлёнными детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

Сбер выступает технологическим партнёром государства, помогая интегрировать государственные сервисы в привычные для людей цифровые каналы. Новый пилот продолжает эту работу: государство определяет меру поддержки и условия её получения, а банк помогает сделать путь к ней максимально простым для человека.

Сервис в пилотном режиме доступен клиентам в СберБанк Онлайн для Android и в веб-версии. На iOS сервис пока недоступен. Поэтапный запуск позволит отработать новый механизм взаимодействия между банком и государственными информационными системами, оценить и улучшить клиентский путь и подготовить сервис к дальнейшему масштабированию.

Подать заявление можно полностью онлайн. В СберБанк Онлайн для Android достаточно найти через поиск "Семейную налоговую выплату", в веб-версии — перейти в раздел "Все сервисы", далее в раздел "Госуслуги". В сервисе человек может проверить доступность ему данной выплаты и, если она ему положена, заполнить заявление, авторизоваться через "Госуслуги" и дать согласие на передачу данных (если оно не было предоставлено ранее). Подать заявление необходимо в срок до 30 сентября включительно.

Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации:

"В социальной сфере удобство получения помощи — одна из важнейших задач. Сотрудничество государства и бизнеса даёт такую возможность. Новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату — с 1 июня получило уже порядка 1,4 миллиона человек. А с возможностью оформить её теперь и через приложение Сбербанка клиентский путь станет более комфортным".

Пётр Днепровский, директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка:

"Государство последовательно развивает меры поддержки семей, а наша задача как партнёра — помогать людям пользоваться ими в привычных цифровых каналах. Семейная налоговая выплата — новая и масштабная мера поддержки, которая потенциально охватывает миллионы людей. Поэтому особенно важно с самого начала выстроить понятный цифровой путь её получения. Сбер первым среди банков запускает такой сценарий в пилотном формате. За сложным процессом обмена данными человек должен видеть всего несколько понятных действий в привычном приложении. Мы рассчитываем, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития взаимодействия банков и государства и позволит масштабировать такие цифровые решения на социально значимые услуги".