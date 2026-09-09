Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года

За январь — август объём выданных в стране автокредитов достиг около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из оценок ВТБ. После летнего замедления в августе выдачи снова ускорились: за месяц автокредитов выдано примерно на 182 млрд рублей, что на 10% больше июльского показателя.

По данным аналитиков, лидерство по объёму выдач по-прежнему удерживает московский регион. Например, у ВТБ на покупку автомобилей в Москве и области за восемь месяцев пришлось более 24,5 млрд рублей. В число регионов-лидеров также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

Основным драйвером роста остаётся сегмент новых автомобилей — здесь сказываются субсидированные программы производителей. Так, у ВТБ число купленных клиентами новых легковых машин с начала года выросло на 57% и достигло почти 42 тысяч единиц.

"Рынок автокредитования восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов.

По более раннему прогнозу кредитной организации, по итогам 2026 года объём выдач автокредитов в стране может составить около 2 трлн рублей — на 15% больше результата 2025 года. Портфель автокредитования при этом может показать наибольшее ускорение среди других видов кредитования — рост на 12%, до почти 3,86 трлн рублей.