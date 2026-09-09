16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года Дмитрий Маркосьянц (ОТП Банк) представил ИИ-агента для анализа и улучшения рабочих процессов Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 63% за восемь месяцев Сбер: в Поволжье стал доступен банк для бизнеса на основе ИИ Сбер: 85% выбирают банковские каналы информации об урегулировании долга

Банки Финансы

Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За январь — август объём выданных в стране автокредитов достиг около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из оценок ВТБ. После летнего замедления в августе выдачи снова ускорились: за месяц автокредитов выдано примерно на 182 млрд рублей, что на 10% больше июльского показателя.

Фото: предоставлено банком ВТБ

По данным аналитиков, лидерство по объёму выдач по-прежнему удерживает московский регион. Например, у ВТБ на покупку автомобилей в Москве и области за восемь месяцев пришлось более 24,5 млрд рублей. В число регионов-лидеров также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

Основным драйвером роста остаётся сегмент новых автомобилей — здесь сказываются субсидированные программы производителей. Так, у ВТБ число купленных клиентами новых легковых машин с начала года выросло на 57% и достигло почти 42 тысяч единиц.

"Рынок автокредитования восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов.

По более раннему прогнозу кредитной организации, по итогам 2026 года объём выдач автокредитов в стране может составить около 2 трлн рублей — на 15% больше результата 2025 года. Портфель автокредитования при этом может показать наибольшее ускорение среди других видов кредитования — рост на 12%, до почти 3,86 трлн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4