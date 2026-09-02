Число молодых предпринимателей в малом бизнесе выросло на 18% с начала года

По данным банка ВТБ, число индивидуальных предпринимателей младше 35 лет среди клиентов сегмента малого и среднего бизнеса выросло на 18% с начала 2026 года. Сейчас они составляют 22% всех клиентов банка в статусе ИП.
Мужчин среди молодых представителей МСБ вдвое больше, чем женщин, однако именно женщины стали чаще оформлять статус ИП: в 2026 году их прирост составил 20% против 17% у мужчин.
Больше всего молодых ИП работает в Москве и Московской области — на них приходится четверть клиентов этой категории. Среди остальных регионов лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Ставропольский край и Республика Татарстан.
В топ-5 направлений бизнеса предпринимателей до 35 лет — торговля на маркетплейсах (13,5%), перевозки на легковом и грузовом транспорте (5%), строительство (4%), рестораны и доставка еды (3%), розничная торговля продуктами (3%).
Данные привёл на полях ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко. Среди финансовых продуктов молодые ИП чаще всего выбирают эквайринг и бизнес-карты.
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