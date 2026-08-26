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Опрос ВТБ: 51% жителей ПФО признались, что дети копят лучше них

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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51% жителей Приволжского федерального округа считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.

Чаще всего дети в ПФО хранят карманные деньги на банковской карте (50%) или в копилке (33%). Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 2% отдают средства родителям "под процент".

43% родителей в ПФО требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку, 31% — выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий. Ещё 17% выдают деньги по запросу, а 10% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, то 37% родителей еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 24% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, ещё 10% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей в ПФО сохраняют большинство родителей: 32% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь 17% считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.

Оценивая финансовое поведение своих детей, 38% родителей в ПФО отнесли их к "оптимистам", рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, ещё 28% — к "юным Скруджам", следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей "исследователями", которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый — "филантропами", покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.

При этом сами родители в Приволжском федеральном округе признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 27% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 11% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 16% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.

Гид потребителя

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