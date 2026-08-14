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Доля субсидированных автокредитов в ВТБ выросла на 44%

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем выдач ВТБ по субсидированным программам автопроизводителей за 7 месяцев 2026 года превысил 41 млрд рублей — почти в 6 раз больше, чем годом ранее. По итогам июля доля таких кредитов в общем объеме продаж кредитов на новые автомобили достигла 85%, что на 44 п. п. выше показателя января.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Всего за 7 месяцев года ВТБ выдал почти 72 тыс. автокредитов более чем на 100 млрд рублей. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем сделок пришелся на новые машины — их доля в общих продажах составила 54%.

"Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику, и ключевым драйвером остаются субсидированные программы производителей. Они делают покупку нового автомобиля доступнее для широкого круга клиентов и позволяют существенно экономить на процентах. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Гид потребителя

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