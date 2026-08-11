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Сбер: "Доверенный контакт" поможет защитить близких от мошенников

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В СберБанк Онлайн появился новый сервис "Доверенный контакт" для дополнительной защиты от мошенников. Клиент может заранее выбрать человека, которому доверяет, — например, супруга, взрослого ребёнка или другого близкого. Чтобы в ситуации, когда клиент уже действует под влиянием злоумышленников и может не воспринимать предупреждения службы поддержки, близкий мог бы подстраховать его.

Если антифрод-система увидит высокий риск мошенничества, операция будет приостановлена банком, а сотрудник Сбера свяжется с доверенным контактом и попросит его напрямую поговорить с близким по телефону — выяснить, зачем тот совершает операцию и не действует ли он по указанию посторонних. Банк учтёт эту обратную связь и только после этого примет решение, подтверждать или блокировать операцию.

Настроить сервис можно бесплатно в мобильном приложении СберБанк Онлайн: достаточно открыть раздел "Близкие", выбрать "Доверенный контакт" и назначить человека, которому клиент доверяет.

Лариса Болотина, директор дивизиона "Массовый высокодоходный сегмент" Сбербанка:

"Одна из задач мошенников — изолировать человека от тех, кому он доверяет. Они убеждают не советоваться с семьёй, не верить сотрудникам банка и действовать быстро. Поэтому в критический момент особенно важно вмешаться близкому. "Доверенный контакт" даёт возможность подключиться именно тогда, когда это действительно нужно: помочь человеку остановиться, если им управляют мошенники".

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