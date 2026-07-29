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ВТБ оценил рынок криптовалют в десятки миллиардов рублей

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несколько крупнейших российских банков уже приступили к формированию инфраструктуры для торговли криптовалютой в регулируемом поле, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, речь идет о создании полноценной экосистемы, включающей покупку, продажу, хранение и учет цифровых активов.

Соответствующий профильный закон вступает в силу с 1 сентября, а остальные нормативные акты ожидаются к концу года.

Главным фактором успеха на новом рынке станет скорость и качество предлагаемых решений. "Кто наиболее оперативно предложит качественный клиентский путь, тот и сможет претендовать на значимую часть рынка, прежде всего, комиссионных доходов", — сказал Пьянов журналистам.

Потенциал нового направления он оценивает в несколько десятков миллиардов рублей. При этом, по оценкам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, ежедневный оборот криптовалют в России уже достигает 50 млрд рублей.

ВТБ намерен войти в число первых банков, предложивших клиентам операции с криптоинструментами в защищенном российском периметре. "У нас есть существенные амбиции, и в рамках платформы ВТБ Мои Инвестиции, и в рамках построения самого ресурсоемкого и сложного компонента этой новой экосистемы — цифрового депозитария. Поэтому мы намереваемся получить все необходимые лицензии одними из первых", — заявил Пьянов.

Банк уже включен в реестр операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и планирует создание собственного цифрового депозитария.

Полноценное функционирование регулируемого крипторынка, по прогнозам ВТБ, начнется в 2027 году, когда заработают ключевые нормы закона, в том числе о лицензировании посредников. На текущий год банки не ожидают значительного материального влияния, сосредоточившись на инвестициях в развитие инфраструктуры. "В этом году пока банки будут инвестировать в проекты по формированию такой инфраструктуры", — резюмировал Пьянов.

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