В Самарке утонул мужчина

Во вторник, 28 июля, около 11:00 спасатели поисково-спасательной службы Самарской области извлекли из воды в Волжском районе тело 35-летнего мужчины, сообщает МЧС.

Трагедия произошла в районе затона "Гусиха" на р. Самара.

Также в этот день еще один мужчина во время купания утонул в Кошкинском районе.