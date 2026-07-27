В Шигонском районе жители села остались без воды

В воскресенье, 26 июля, утром в населенном пункте Актуши Шигонского района в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения была прекращена подача холодной воды. В результате без предоставления коммунальной услуги остались жители села, сообщает прокуратура Самарской области.
"Прокуратура Шигонского района Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства о водоснабжении, по результатам которой будет решен вопрос о мерах реагирования", — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Для поддержки населения организован подвоз питьевой воды. Вопрос восстановления водоснабжения остается на контроле.
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