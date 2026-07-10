На пляже у "Ладьи" утонул ребенок

В четверг, 9 июля, в Октябрьском районе Самары на акватории пляжа "Ладья" утонул ребенок, сообщает ПСС Самарской области.
Водолазный отряд специального назначения проводил водолазные поиски 14-летнего мальчика по заявлению сотрудников правоохранительных органов. В 21:20 водолазы начали поисковые работы. Очевидцами было указано предположительное место, где ребенок пропал с поверхности водоема. В 22:15 утонувшего обнаружили на глубине 4 метров.
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