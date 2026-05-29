Ракетная опасность объявлена на территории Самарской области

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 29 мая, в 15:39 в Самарской области объявлена ракетная опасность.

Ракетная опасность сопровождается завывающим звуком сирен, чередующийся с паузами продолжительностью до трех минут. Сигнал сопровождается речевым сообщением "Внимание! Граждане! Ракетная опасность!"

Губернатор Вячеслав Федорищев объявил о сигнале "Ракетная опасность" в своем канале в МАХ.

"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика", - сообщает мэр Самары Иван Носков.

МЧС призывает:

  • По возможности оставайтесь дома.
  • Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами.
  • Не подходите к окнам.
  • Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Телефон единой службы спасения 112.

