Ракетная опасность объявлена на территории Самарской области

В пятницу, 29 мая, в 15:39 в Самарской области объявлена ракетная опасность.

Ракетная опасность сопровождается завывающим звуком сирен, чередующийся с паузами продолжительностью до трех минут. Сигнал сопровождается речевым сообщением "Внимание! Граждане! Ракетная опасность!"

Губернатор Вячеслав Федорищев объявил о сигнале "Ракетная опасность" в своем канале в МАХ.

"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика", - сообщает мэр Самары Иван Носков.

