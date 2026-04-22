Из-под завалов в Сызрани извлечены тела двух человек

В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек , сообщает пресс-служба МЧС России.
"Погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения", - написал в своем канале в Мах губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В пункте временного размещения в городе работают психологи МЧС России. В настоящее время в ПВР размещены восемь человек, в том числе три ребенка. Пострадавшим гражданам оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка.
Ночью в результате атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадали 11 человек.
Позже стало известно о разрушении еще одного многоквартирного дома.
