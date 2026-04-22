16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-под завалов в Сызрани извлечены тела двух человек

СЫЗРАНЬ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек , сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Александра Белова

"Погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения", - написал в своем канале в Мах губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В пункте временного размещения в городе работают психологи МЧС России. В настоящее время в ПВР размещены восемь человек, в том числе три ребенка. Пострадавшим гражданам оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка.

Ночью в результате атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Позже стало известно о разрушении еще одного многоквартирного дома. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3