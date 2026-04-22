МЧС: "Предварительно после атаки БПЛА в Сызрани пострадали 11 человек"

По предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ.
Специалисты МЧС России продолжают обследовать и разбирать завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника.
Напомним, в ночь на 22 апреля беспилотники ВСУ атаковали жилой дом в Сызрани.
За ночь в регионе дважды объявляли угрозу подлета БПЛА. По данным на 9:00 угроза атаки сохраняется.
