"Сотрудник службы безопасности банка" убедил самарчанку перевести более 1 млн рублей на спецсчет

Жительница Самары стала жертвой телефонных мошенников, сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина, на иждивении которой находятся двое несовершеннолетних детей и мать-пенсионерка, получила звонок от злоумышленника. Тот представился сотрудником службы безопасности банка и убедил потерпевшую перевести 1 285 000 руб. на якобы "безопасный" банковский счет.

Прокуратура города установила владельца карты, на которую поступили похищенные деньги, и через суд взыскала с него всю сумму как неосновательное обогащение.