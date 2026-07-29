В перечень террористов и экстремистов включили троих самарцев

Федеральный реестр экстремистов и террористов пополнили трое самарцев. Это — Абуселидзе Михаил Малхазович, 20.03.1995 г. р., Абуселидзе Арчил Малхазович, 13.09.1992 г. р. и Маслов Сергей Александрович, 17.09.1978 г. р.

Причины включения не уточняются. Вместе с тем на сайтах Черкесского городского суда и Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики есть отметки об избрании меры пресечения мужчине с данными Абуселидзе Арчил Малхазович по ч. 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Мера пресечения оставлена ему в силе 16 июля.

Вместе с Арчилом Абуселидзе по делу проходят Батчаев, Герюгов, Кочкаров, Отмахов, Семенов, Эркеновы Магомед и Марат и еще один человек, информация о котором скрыта (возможно, потому что он несовершеннолетний).

Абуселидзе Арчил Малхазович не раз упоминался как участник соревнований по боксу. Такой же спортсмен боролся на всероссийском турнире по боксу категории "А" на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира и обладателя Кубка мира, многократного чемпиона Европы и СССР Василия Шишова.

На чемпионате выступал и президент (на тот момент) федерации бокса Самарской области Андрей Королев. Интересно, что Королева недавно задержали московские силовики. Его обвиняют в участии в убийстве полковника МВД Валерия Джураева (последнего застрелили в Тамбове в 2000 г.).