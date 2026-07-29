Министр энергетики и ЖКХ Самарской области проверил готовность Пестравского района к отопительному сезону

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань провел выездное мероприятие в Пестравском районе. Визит состоялся во исполнение поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и был направлен на комплексную проверку готовности муниципалитета к прохождению осенне-зимнего периода.
В ходе рабочей поездки Виталий Брижань совместно с сотрудниками профильных учреждений оценил уровень подготовки объектов инфраструктуры и принял личное участие в противоаварийной тренировке. Мероприятие было посвящено отработке действий по предупреждению и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации в условиях гипотетического прекращения теплоснабжения при критически низких температурах наружного воздуха.
Напомним, что противоаварийные тренировки на объектах электроэнергетики и ЖКХ региона проводятся с мая по октябрь в соответствии с утвержденным министерством графиком. Основными целями учений являются обеспечение надежности и безопасности работы систем жизнеобеспечения, а также повышение уровня практической подготовки персонала к оперативным действиям в нештатных ситуациях. Ежегодное проведение подобных мероприятий рекомендовано министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
"Регулярное проведение противоаварийных тренировок в межотопительный период позволяет минимизировать риски возникновения аварий, значительно ускорить процесс ликвидации последствий и гарантировать бесперебойную работу коммунальных систем для жителей региона", — подчеркнул Виталий Брижань.
В тренировке также приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций: ООО "СамРЭК-Эксплуатация", ПАО "Россети", ООО "СВГК", а также сотрудники администрации Пестравского района, Государственной жилищной инспекции, Главного управления МВД и ГУ МЧС России по Самарской области. По итогам учений была отмечена высокая степень слаженности взаимодействия всех участников и их готовность к реагированию в условиях аварийной ситуации.
Кроме того, Виталий Брижань совместно с главой муниципалитета Сергеем Ермоловым и временно исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции региона Георгием Степаняном провел личный прием граждан в селе Майское. Жители смогли задать вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Все озвученные проблемные вопросы были взяты на контроль профильными специалистами и переданы для оперативного решения в соответствующие инстанции.
В ходе встречи житель Алексей Клюев выразил благодарность губернатору Вячеславу Федорищеву за установку новой водонапорной башни в селе Овсянка. Объект был смонтирован и введен в эксплуатацию в июле 2026 года в соответствии с поручением главы региона, данным ранее на личном приеме граждан.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???