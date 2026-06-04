Министерство туризма Самарской области и ООО "ТриА Девелопмент" заключили соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось торжественное подписание инвестиционного соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и ООО "ТриА Девелопмент". Компания специализируется на деятельности гостиничного бизнеса.
Соглашение предусматривает реализацию стратегического проекта по строительству современной гостиницы на территории Волжского района Самарской области. Проект предполагает создание комфортного пространства для приема гостей, которое будет расположено между Самарой и Тольятти.
"Сегодня мы видим, что инвесторы проявляют высокий интерес к Самарской области, и это прямое подтверждение эффективности нашей работы по созданию благоприятного инвестиционного климата. Создание нового, комфортного отеля для приема гостей не только расширит номерной фонд и улучшит транспортную инфраструктуру, но и станет драйвером для развития прилегающей территории. Правительство Самарской области гарантирует компании максимальную поддержку", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???