Глава минэкономразития назвал причины роста цен в Самарской области

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Темпы роста цен на товары и услуги в Самарской области превышают общероссийские. Об этом на оперативном совещании правительства во вторник, 2 июня, заявил министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

"Постепенное превышение темпов роста цен в регионе над среднероссийским уровнем отмечается с декабря 2024 года. В 2025 году такая тенденция наблюдалась по товарам продовольственного и непродовольственного назначения, с 2026-го года — и по услугам. В апреле темп потребительской инфляции в Самарской области замедлился, что соответствует общероссийской тенденции. Наиболее существенно это ощущается на услугах и на продовольственных товарах. И всё же инфляция составила 4,2%, что больше, чем в среднем по Поволжскому федеральному округу и в целом по России", — рассказал Павел Финк.

В апреле подорожали сметана, курица, молоко питьевое и сухие молочные смеси, мясо и мясные полуфабрикаты. В то же время подешевели морковь, сливочное масло и яблоки.

По его словам, значительное влияние на годовой рост цен в регионе оказывают товары и услуги, по которым инфляция стабильно держится гораздо выше среднероссийской. Это продукты животноводства, товары легкой промышленности, отдельные виды строительных материалов, парфюмерия, а также бытовые, ветеринарные, гостиничные услуги. Более низкие цены по сравнению с другими регионами держатся на овощи, фрукты, ягоды, макаронные изделия, крупы, телекоммуникационные услуги.

Стоимость минимальной потребительской корзины в Самарской области в апреле 2026 года составила 6 982 рубля.

Также министр назвал четыре основных фактора, которые стимулируют рост цен в регионе. Первый — высокая потребительская активность и уровень доходов населения:

"Несмотря на выраженный рост инфляции, Самарская область по объему потребляемых товаров и услуг на душу населения стабильно входит в пятерку лидеров, а по уровню доходов — 4-е ПФО. Таким образом, высокая потребительская активность со стороны населения при ограниченном предложении по отдельным группам товаров и услуг стимулирует рост цен".

Второй фактор — высокая доля городского населения: "Самарская область занимает второе место в ПФО по данному показателю. 79,3% жителей региона живет в городах. Это также стимулирует потребление, поскольку городские жители приобретают больше товаров и услуг, чем жители сельских территорий".

Третьим фактором, по словам министра, является изменение законодательства: "С 2026 года были приняты налоговые изменения, скорректирован утилизационный сбор, что также негативно влияет на динамику цен".

Четвертый фактор — низкая обеспеченность отдельными видами продукции: "Мясом регион обеспечен на 44%, молочными продуктами — на 52%. Торговые сети закупают данные товары за пределами региона. Соответственно, на себестоимость накладывается логистика, что увеличивает в конечном итоге цены для потребителей".

Стабилизировать ситуацию с ценами минэкономразвития предлагает за счет следующих мероприятий:

  • наращивание объемов производства молока и мяса в регионе;
  • расширение практики заключения соглашений с компаниями розничной торговли и производителями пищевой продукции о снижении наценок;
  • развитие межрегиональных логистических связей;
  • создание распределительных центров для оптимизации цепочек поставок;
  • наращивание предложений в сфере услуг для населения;
  • развитие конкуренции на локальных рынках;
  • реализация инвестиционных проектов, в том числе проекты по развитию туристической инфраструктуры и созданию средств размещения.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков дополнил, что на данный момент подписано 25 соглашений с торговыми сетями и производителями хлеба о снижении наценки на социально значимые товары. В среднем она составляет 7%.

"Также реализуется проект "Социальная полка". Торговые сети в соответствии с достигнутыми договоренностями реализуют отдельные виды социально значимых товаров с минимальной, иногда нулевой наценкой и обозначают такие товары на полках специальными ценниками или размещают на отдельных полках".

Что касается представленности местных товаропроизводителей в крупных торговых сетях, то она составляет до 40% в зависимости от категории товаров. В основном это скворопортящиеся товары: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, а также кондитерские изделия, бакалея, мясо и мясопродукты.

"Ежегодно с участием торговых сетей федерального и регионального уровней проводятся торгово-закупочные сессии и школы ритейла, в которых принимают участие местные товаропроизводители. В текущем году планируется проведение еще трех таких торгово-закупочных сессий", — подытожил министр.

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

