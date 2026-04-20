Губернатор отправил в отставку министра транспорта Самарской области

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. В отставку уходит министр транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании в понедельник, 20 апреля.

Фото: Александра Белова

"Большая работа была проведена администрацией губернатора по анализу реализации больших направлений, не только министерства транспорта, всех ведомств, с такой глубокой перспективой за 5 лет. В этой связи попросил, чтобы у Артура Игоревича сейчас было время в другом формате, на другой работе по некоторым вопросам подготовить более подробную информацию. С четверга он уходит в отставку", — сообщил губернатор.

Артур Абдрашитов работал в правительстве Самарской области с 2020 года. Сначала возглавлял департамент туризма, затем — министерство туризма. В 2025 году его неожиданно повысили до министра транспорта и автомобильных дорог. 

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

