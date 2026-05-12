Министр градостроительной политики Самарской области уходит в отставку

В правительстве Самарской области вновь происходят кадровые изменения. Свой пост покидает министр градостроительной политики Андрей Грачев. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании во вторник, 12 мая.

"Андрей Андреевич переходит на новое место работы. Через неделю он покидает правительство Самарской области. Конечно, администрация губернатора подготовит соответствующую благодарственную награду", - прокомментировал губернатор.

Андрей Грачев приехал работать в Самарскую область в начале 2025 года. До того трудился в администрации Геленджика - занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.