Самарским застройщикам рекомендовано увеличить темпы возведения жилья

Строительная отрасль Самарской области стабильна, но участникам рынка еще есть над чем работать. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"2025-й стал годом достижений в РФ: введено самое большое количество жилых и нежилых помещений за всю современную историю страны. В Самарской области был немного перевыполнен план. Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 1,6 млн кв. метров, в том числе 671,3 тысячи кв. метров многоквартирных домов и 996 тысяч кв. метров индивидуальных жилых домов. Однако в сравнении с другими крупными регионами это не самые высокие показатели. Есть к чему стремиться", - заявил врио министра.

По его словам, самарские застройщики прекрасны в своей самобытности:

"Они самостоятельно смогли многого добиться, что, конечно, не может не восхищать. Но есть и над чем поработать: темпы и качество строительства, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, оформление документации. Мы находимся со всеми застройщиками в диалоге, в целом определили порядок совместной работы и в последние полгода успешно сотрудничаем".

Со своей стороны, министерство продолжает работу над цифровизацией предоставления услуг (получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и т.п.). Сервисы делают более интуитивными и понятными.

"Также стремимся максимально сократить сроки оформления документации, чтобы предоставить застройщикам возможность реализовывать свои проекты", - отметил врио главы минстроя.