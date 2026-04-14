Самарским застройщикам рекомендовано увеличить темпы возведения жилья

Строительная отрасль Самарской области стабильна, но участникам рынка еще есть над чем работать. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Александр Фомин.
"2025-й стал годом достижений в РФ: введено самое большое количество жилых и нежилых помещений за всю современную историю страны. В Самарской области был немного перевыполнен план. Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 1,6 млн кв. метров, в том числе 671,3 тысячи кв. метров многоквартирных домов и 996 тысяч кв. метров индивидуальных жилых домов. Однако в сравнении с другими крупными регионами это не самые высокие показатели. Есть к чему стремиться", - заявил врио министра.
По его словам, самарские застройщики прекрасны в своей самобытности:
"Они самостоятельно смогли многого добиться, что, конечно, не может не восхищать. Но есть и над чем поработать: темпы и качество строительства, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, оформление документации. Мы находимся со всеми застройщиками в диалоге, в целом определили порядок совместной работы и в последние полгода успешно сотрудничаем".
Со своей стороны, министерство продолжает работу над цифровизацией предоставления услуг (получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и т.п.). Сервисы делают более интуитивными и понятными.
"Также стремимся максимально сократить сроки оформления документации, чтобы предоставить застройщикам возможность реализовывать свои проекты", - отметил врио главы минстроя.
