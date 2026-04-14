Самарским застройщикам рекомендовано увеличить темпы возведения жилья

Облправительство Власть и политика

Самарским застройщикам рекомендовано увеличить темпы возведения жилья

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Строительная отрасль Самарской области стабильна, но участникам рынка еще есть над чем работать. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Александр Фомин.

Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"2025-й стал годом достижений в РФ: введено самое большое количество жилых и нежилых помещений за всю современную историю страны. В Самарской области был немного перевыполнен план. Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 1,6 млн кв. метров, в том числе 671,3 тысячи кв. метров многоквартирных домов и 996 тысяч кв. метров индивидуальных жилых домов. Однако в сравнении с другими крупными регионами это не самые высокие показатели. Есть к чему стремиться", - заявил врио министра.

По его словам, самарские застройщики прекрасны в своей самобытности:

"Они самостоятельно смогли многого добиться, что, конечно, не может не восхищать. Но есть и над чем поработать: темпы и качество строительства, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, оформление документации. Мы находимся со всеми застройщиками в диалоге, в целом определили порядок совместной работы и в последние полгода успешно сотрудничаем".

Со своей стороны, министерство продолжает работу над цифровизацией предоставления услуг (получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и т.п.). Сервисы делают более интуитивными и понятными.

"Также стремимся максимально сократить сроки оформления документации, чтобы предоставить застройщикам возможность реализовывать свои проекты", - отметил врио главы минстроя.

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

