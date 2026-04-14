Глава самарского минстроя выступил за перезапуск ипотеки

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Снижение ключевой ставки будет способствовать увеличению продаж недвижимости. Ситуация на рынке улучшается. Такую оценку в интервью Волга Ньюс дал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Позиция в прошлом году была выжидательной из-за достаточно высокой ключевой ставки. Но по мере ее снижения ситуация меняется. Мы с коллегами прекрасно понимаем, что люди будут забирать деньги с депозитов и вкладывать в недвижимость. Ведь такие инвестиции по-прежнему служат самым стабильным источником получения или сохранения доходов. Да, сейчас на рынке недвижимости нет огромного, скачкообразного роста цен, как было в 2007-2008 и 2021-2022 годах. Но при этом стабильный доход более 13-15% годовых можно фиксировать", - отметил Александр Фомин.

При этом врио министра выступил за перезапуск ипотеки:

"Я поддерживаю введение новых правил предоставления льгот. Их должны получать те, кто действительно в этом нуждается. Но в то же время должна быть ипотека с нормальной ставкой для всех остальных желающих. Конечно, и в Самарской области, и в целом в стране наибольшее количество сделок все также совершается с ипотекой. Но частично - с использованием материнского капитала и других программ, в том числе от застройщиков. Например, инструмент рассрочки пользуется достаточно большой популярностью".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

