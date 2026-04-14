Глава самарского минстроя выступил за перезапуск ипотеки

Снижение ключевой ставки будет способствовать увеличению продаж недвижимости. Ситуация на рынке улучшается. Такую оценку в интервью Волга Ньюс дал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Позиция в прошлом году была выжидательной из-за достаточно высокой ключевой ставки. Но по мере ее снижения ситуация меняется. Мы с коллегами прекрасно понимаем, что люди будут забирать деньги с депозитов и вкладывать в недвижимость. Ведь такие инвестиции по-прежнему служат самым стабильным источником получения или сохранения доходов. Да, сейчас на рынке недвижимости нет огромного, скачкообразного роста цен, как было в 2007-2008 и 2021-2022 годах. Но при этом стабильный доход более 13-15% годовых можно фиксировать", - отметил Александр Фомин.

При этом врио министра выступил за перезапуск ипотеки:

"Я поддерживаю введение новых правил предоставления льгот. Их должны получать те, кто действительно в этом нуждается. Но в то же время должна быть ипотека с нормальной ставкой для всех остальных желающих. Конечно, и в Самарской области, и в целом в стране наибольшее количество сделок все также совершается с ипотекой. Но частично - с использованием материнского капитала и других программ, в том числе от застройщиков. Например, инструмент рассрочки пользуется достаточно большой популярностью".