Доля цифровых бюджетов на рекламном инвентаре Russ в Самаре достигла 93%

Группа Russ (входит в RWB) увеличила долю цифровых бюджетов в собственной рекламной сети в Самаре c мая 2024 года по май 2026 года до 93%. При этом количество цифровых конструкций в городе, по данным Admetrix, выросло за этот период более чем в 6 раз. О новых онлайн и офлайн-возможностях в продвижении региональных брендов самарским предпринимателям на бизнес-завтраке рассказали эксперты RWB Медиа.

Группа расширила собственную сеть путем замены части статичных конструкций на цифровые экраны, установки нового цифрового инвентаря в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске по итогам конкурсных процедур, а также в результате приобретения активов операторов наружной рекламы.

"Russ выстроила в Самаре цифровую сеть рекламы вне дома. Для локального бизнеса это открыло доступ к современным инструментам и продуктам, которые повышают удобство использования наружной рекламы и помогают сделать бренды более заметными. При помощи цифровых инструментов рекламодатели могут реализовывать охватные и событийные кампании и получать прозрачную аналитику", — отметил городской представитель Russ в Самаре Михаил Белоусов.

Самарскому бизнесу также доступно продвижение брендов через рекламу на транспорте. Поверхности Russ расположены в аэропорту Самары и на привокзальной площади, на железнодорожном вокзале и в пригородных электропоездах, курсирующих по региону.

В рамках развития рекламной сети более 180 цифровых экранов Russ появились и в пунктах выдачи заказов Wildberries, этот формат эффективен для охвата аудитории на уровне отдельного жилого комплекса или целого района.

"Все цифровые форматы Russ доступны в единой программатик-платформе Russ Online для самостоятельной закупки рекламы. Таким образом бизнес получает полноценный инструмент для запуска и управления своими кампаниями — от первичного медиапланирования до выгрузки отчетности по размещениям в реальном времени. Это позволяет даже небольшим локальным предпринимателям запускать эффективную наружную рекламу наравне с крупными брендами, гибко распределяя бюджет и оперативно оценивая результаты размещения", — отметила руководитель отдела развития программатик-продаж Russ Елена Кукарина.

Помимо офлайн-инвентаря Russ экосистема RWB Медиа включает в себя онлайн-инструменты рекламы на Wildberries, доступные для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые не являются селлерами Wildberries. Рекламодатели могут самостоятельно запускать рекламные кампании и управлять размещениями в кликаут-формате на сайте и в приложении Wildberries. Такая реклама позволяет привлекать трафик на сайт рекламодателя — например, сайт бренда или лендинг акции.

"Кликаут-реклама через статичные или видеобаннеры на Wildberries позволяет решать самые разные задачи: знакомить аудиторию с предложениями на сайте бренда, собирать заявки на услуги, записывать на прием или привлекать клиентов в офлайн-точки. При этом бизнес получает доступ к аудитории более 82 млн уникальных посетителей маркетплейса в месяц. Это пользователи, потенциально готовые к покупке. А инструменты таргетинга помогают эффективно привлекать новых клиентов и качественно взаимодействовать с уже лояльной аудиторией", — добавил руководитель группы по работе с партнерами RWB Медиа Егор Кузнецов.

Группа компаний Russ (входит в RWB) — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома.
Russ управляет классическими и цифровыми конструкциями наружной рекламы более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, в поездах и на вокзалах, в 45 аэропортах, а также в пунктах выдачи заказов Wildberries по всей стране. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 88 млн человек в месяц.

Реклама. ООО "РВБ".

ERID: 2VSb5zFnQnE

ИНН 9714053621

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

