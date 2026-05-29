Социальный контракт помогает семьям Самарской области повышать доход

В Самарской области продолжается активное оформление социальных контрактов, которые помогают жителям региона не только решать текущие финансовые трудности, но и развивать собственное дело. Данный вид господдержки предоставляется в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента России Владимира Путина. При оформлении приоритет имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Ярким примером успешной реализации данного вида соцподдержки стала семья Кудряшовых из Сызрани. Юлия и Дмитрий, воспитывающие троих детей, получили помощь от государства в размере 200 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства. Средства были направлены на покупку современных теплиц, которые позволили семье не только обеспечить себя свежими овощами, но и начать их реализацию.

"Мы уже три года занимаемся огородом, нам это очень нравится и нашей мечтой было построить теплицу. Хорошо, что я узнала о такой поддержке в форме социального контракта. Теперь мы можем выращивать овощи — огурцы, томаты, перцы и баклажаны — независимо от погодных условий. Вот пораньше все высадили и не переживаем, что град был, заморозки или грядки размыло. Сделали капельный полив. Ждем урожай", — делятся супруги Кудряшовы.

По словам Любови Бариновой, старшего инспектора управления социальной защиты населения Сызрани, данная мера поддержки доступна семьям, которым требуется повысить уровень дохода. "Социальный контракт — это не просто финансовая помощь, а инструмент, помогающий выйти из трудной жизненной ситуации", — подчеркнула Баринова.

Социальный контракт можно заключить по четырем основным направлениям: развитие предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и помощь в преодолении сложных жизненных обстоятельств. Заявление подается на портале "Госуслуги".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале 2026 г. объявил о выделении более 1,3 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов на реализацию социальных контрактов. С начала года их оформили более 2 тыс. семей региона.