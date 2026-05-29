16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В с. Богатое продолжаются работы по обустройству пешеходной зоны на ул. Павлова Земледельцы Борского района завершают сев яровых культур В Самаре выставили на продажу Управление сберкасс на ул. Куйбышева, 93 Социальный контракт помогает семьям Самарской области повышать доход Облсуд оставил в силе решение по площадке бывшего завода клапанов в Самаре

Экономика и бизнес

"Северсталь Сеть" развивает цифровые продажи

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Северсталь Сеть" увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 года. Результатами развития цифровых продаж для малого и среднего бизнеса в рамках V Общероссийской конференции "Электронная коммерция на рынке металлов" поделился руководитель проекта по развитию электронной коммерции "Северсталь Сети" Даниил Ермолин.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

Компания "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", последовательно совершенствует цифровые сервисы, включая интернет-торговлю, развивая единую платформу для оперативных поставок металлопродукции представителям малого и среднего бизнеса.

В 2025 году значимым шагом в этом направлении стало расширение ассортиментного предложения за счет подключения к интернет-магазину "Северсталь Сети" полного каталога продукции компании "А ГРУПП". Клиентам стали доступны свыше 1 600 дополнительных позиций для онлайн-заказа, актуальные цены и остатки на складах в режиме реального времени. Одновременно клиенты "А ГРУПП" получили доступ к сортаменту "Северсталь Сети" через цифровые каналы.

Клиентский путь был усовершенствован, чтобы максимально упростить и ускорить все операции, связанные с закупкой металла: оформить заказ можно 24/7, система автоматически подбирает партии под заданные параметры (включая минимальные объёмы), 90% счетов формируются менее чем за пять минут. Для междугородней логистики работает онлайн-калькулятор по более чем 400 маршрутам — от Калининграда до Сахалина, благодаря чему клиент может заранее рассчитать стоимость, сроки и выбрать формат доставки. Возможность отсрочки платежа помогает гибко управлять оборотным капиталом, а персональные предложения от банков-партнёров позволяют выгодно приобретать металлопрокат.

Обновленная многоуровневая программа лояльности Северсталь Plus также внесла весомый вклад в повышение продаж. Программа обеспечивает выгоду до 1200 ₽ на тонну в каждом онлайн-заказе, а сразу после регистрации новые участники получают уровень "Серебряный", предоставляющий выгоду 600 ₽/т, которую можно автоматически применить в заказе. По итогам 2025 года количество новых участников выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, а доля продаж от общего объема интернет-магазина достигла 45%.

Представители малого и среднего бизнеса высоко оценили такой подход к организации онлайн-продаж: количество заявок в интернет-магазине увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом, средний чек в тоннах вырос на 30%, а доля онлайн-канала в общих продажах со склада достигла 19%.

"Мы строим сервис вокруг потребностей малого и среднего бизнеса, последовательно совершенствуя в рамках интеграции продукты, сервисы и решения "Северсталь Сети", в том числе в онлайн-продажах. Наша задача — помочь заказчикам сосредоточиться на развитии собственного бизнеса, облегчив весь цикл заказа от покупки до поставки. Удобные цифровые инструменты и прозрачность коммуникаций позволили нам стать ближе к партнерам, своевременно реагировать на их потребности и совместно находить лучшие решения, делая работу с "Северсталь Сетью" реальным конкурентным преимуществом для клиентов", — подчеркнул Даниил Ермолин.

"Северсталь Сеть" — стратегический партнер для малого и среднего бизнеса, объединивший компании "Северсталь Дистрибуцию" и "А ГРУПП" под единым брендом. Новая структура сочетает гибкость металлотрейдера с ресурсами и производственными возможностями крупного производителя, предлагающий высокий уровень сервиса, глубокую нишевую экспертизу и инновационные решения.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31