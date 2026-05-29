"Северсталь Сеть" развивает цифровые продажи

"Северсталь Сеть" увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 года. Результатами развития цифровых продаж для малого и среднего бизнеса в рамках V Общероссийской конференции "Электронная коммерция на рынке металлов" поделился руководитель проекта по развитию электронной коммерции "Северсталь Сети" Даниил Ермолин.

Компания "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", последовательно совершенствует цифровые сервисы, включая интернет-торговлю, развивая единую платформу для оперативных поставок металлопродукции представителям малого и среднего бизнеса.

В 2025 году значимым шагом в этом направлении стало расширение ассортиментного предложения за счет подключения к интернет-магазину "Северсталь Сети" полного каталога продукции компании "А ГРУПП". Клиентам стали доступны свыше 1 600 дополнительных позиций для онлайн-заказа, актуальные цены и остатки на складах в режиме реального времени. Одновременно клиенты "А ГРУПП" получили доступ к сортаменту "Северсталь Сети" через цифровые каналы.

Клиентский путь был усовершенствован, чтобы максимально упростить и ускорить все операции, связанные с закупкой металла: оформить заказ можно 24/7, система автоматически подбирает партии под заданные параметры (включая минимальные объёмы), 90% счетов формируются менее чем за пять минут. Для междугородней логистики работает онлайн-калькулятор по более чем 400 маршрутам — от Калининграда до Сахалина, благодаря чему клиент может заранее рассчитать стоимость, сроки и выбрать формат доставки. Возможность отсрочки платежа помогает гибко управлять оборотным капиталом, а персональные предложения от банков-партнёров позволяют выгодно приобретать металлопрокат.

Обновленная многоуровневая программа лояльности Северсталь Plus также внесла весомый вклад в повышение продаж. Программа обеспечивает выгоду до 1200 ₽ на тонну в каждом онлайн-заказе, а сразу после регистрации новые участники получают уровень "Серебряный", предоставляющий выгоду 600 ₽/т, которую можно автоматически применить в заказе. По итогам 2025 года количество новых участников выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, а доля продаж от общего объема интернет-магазина достигла 45%.

Представители малого и среднего бизнеса высоко оценили такой подход к организации онлайн-продаж: количество заявок в интернет-магазине увеличилось на 38% по сравнению с прошлым годом, средний чек в тоннах вырос на 30%, а доля онлайн-канала в общих продажах со склада достигла 19%.

"Мы строим сервис вокруг потребностей малого и среднего бизнеса, последовательно совершенствуя в рамках интеграции продукты, сервисы и решения "Северсталь Сети", в том числе в онлайн-продажах. Наша задача — помочь заказчикам сосредоточиться на развитии собственного бизнеса, облегчив весь цикл заказа от покупки до поставки. Удобные цифровые инструменты и прозрачность коммуникаций позволили нам стать ближе к партнерам, своевременно реагировать на их потребности и совместно находить лучшие решения, делая работу с "Северсталь Сетью" реальным конкурентным преимуществом для клиентов", — подчеркнул Даниил Ермолин.