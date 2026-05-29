Опрос ВТБ: 6 из 10 россиян используют российские платежные средства для оплаты за границей

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Результаты опроса ВТБ показали, что большинство россиян совершают покупки товаров и услуг за рубежом во время поездок или онлайн. Наиболее популярными способами оплаты за границей стали российские платежные сервисы, включая QR-код (их используют 34% респондентов) и карты российских банков (25%). Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Каждый четвертый россиянин специально узнает в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, 23% заказывают карту российского банка в системе Union Pay. Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.

Более 60% чаще предпочитают не рисковать, выбирая взамен безналичные сервисы, в том числе оплату по QR-коду. Интерес к нему выше у молодых путешественников и жителей крупных городов.

Планируя поездки этим летом, россияне намерены использовать альтернативные способы оплаты прежде всего для покупки еды (33%), одежды (28%) и развлечений (25%). Именно эти категории трат за границей лидируют по доле безналичных платежей.

"Мы видим чёткий тренд на альтернативные решения, в первую очередь, оплату по QR-коду. Это логичный процесс — удобство, скорость и безопасность цифровых платежей для наших туристов приоритетны", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов с населением от 100 тыс. человек. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

