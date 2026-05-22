ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса

База поставщиков КНР для клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросла в 5 раз менее чем за полгода. Сейчас в сервисе представлены профили более 2,5 тысяч компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами. Об этом в рамках прошедшего в Харбине X Российско-Китайского ЭКСПО сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Сервис позволяет подобрать по отрасли или товарам интересующего поставщика в Китае, который не только уже открыл счета в ВТБ Шанхай и прошел все необходимые проверки, но и имеет опыт работы с РФ и заинтересован в ведении бизнеса с российскими предпринимателями. Наибольшую долю компаний из Китая, представленных на платформе, составляют предприятия из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий.

"Китай остается одним из основных внешнеторговых направлений для российского бизнеса. Для предпринимателей критически важны скорость выхода на контрагента, прозрачность и актуальность информации о нем, снижение стоимости и операционных рисков при международных расчетах. Поэтому мы развиваем сервисы, которые позволяют бизнесу быстрее находить проверенных партнеров и выстраивать устойчивые отношения с китайскими компаниями. Часть клиентов ВТБ уже перешла к заключению контрактов с новыми поставщиками из нашей базы, которая бесплатно доступна среднему и малому бизнесу прямо в интернет-банке — без дополнительных комиссий и подключений", — отметила Юлия Копытова.