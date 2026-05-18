Самарский арбитраж обязал Анатолия Волошина вернуть Эл банку почти 1 млрд рублей

Самарский арбитраж обязал бывшего председателя правления разорившегося тольяттинского Эл банка вернуть финансовому учреждению 985 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в мае 2016 г. у Эл банка отозвали лицензию на осуществление банковских операций, Центральным банком РФ была инициирована процедура банкротства, которую ведет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". В августе 2016 г. кредитное учреждение признали несостоятельным, было открыто конкурсное производство.

В 2020 г. было признано доказанным наличие оснований для привлечения девяти топ-менеджеров Эл банка, включая Волошина, к ответственности по обязательствам в форме возмещения убытков. Как установил суд, они "совершили сделки по выдаче кредитов с заведомо неспособными исполнить обязательство заемщиками ("фирмами-однодневками"), а также сделки по уступке прав требований с заведомо неспособными исполнить обязательство контрагентами".

Общий ущерб от действий банкиров оценивается в 992 млн рублей. 7 млн удалось погасить за 10 лет в ходе процедуры конкурсного производства. В итоге банкирам придется "возвращать" 985 миллионов.

Арбитражный суд Самарской области пришел к выводу, что Анатолий Волошин как бывший председатель правления несет ответственность по обязательствам банка в полном размере в форме возмещения убытков.

Что осталось у Волошина для того, чтобы погасить выставленный ему счет, — неясно. У бывшего банкира нет понятного бизнеса, за счет которого он мог бы погасить выставленный ему миллиардный счет.

Суд пришел к выводу, что топ-менеджеры банка, входившие в Кредитный комитет, подлежат привлечению к ответственности в форме возмещения убытков только по тем сделкам, которые были ими подписаны лично. Больше всего проигрывает из-за этой формулировки Максим Калинин, в прошлом первый заместитель председателя правления Эл банка. Его подпись стоит практически на всех документах; он будет отвечать вместе с Волошиным солидарно по сумме более 950 млн рублей. Калинин в 2024 г. получил обвинительный приговор за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но был освобожден от отбытия наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В плюсе оказались Олеся Дегтярева, в прошлом начальник управления правового и документационного сопровождения Эл банка, и Елена Полицмако, занимавшая должность главного бухгалтера. Их подписей нет ни под одним из документов, ущерб от их деятельности оценен в ноль рублей.

По данным издания, среди тех, с кого взыскивается ущерб, — Игорь Волошин, сын Анатолия Волошина. Волошин-младший был одновременно владельцем ООО "ТЛТМ" и сотрудником Эл банка. У ТЛТМ были доли в уставном капитале ООО "ЗерноТрейдТранс", ООО "Рассвет" и ООО "Фактор успеха", которые активно использовались в схемах по выводу средств из банка — в рамках кредитных договоров и сделок уступки требований. Волошину-младшему насчитали 144 млн рублей.

Также привлечены к взысканию средств по убыткам Екатерина Гранина, заместитель председателя правления, Ольга Кабанова, занимавшая перед отзывом лицензии должность директора департамента классического банкинга, Павел Радченко, бывший начальник управления по работе с непрофильными активами, и Валентина Грабор, ведущий экономист отдела кредитования.

Гранина и Кабанова подписывали документы по сделкам, при помощи которых выводились деньги из банка (кредитные договоры с компаниями-однодневками и сделки по уступке требований). Граниной насчитали ущерба на сумму около 36 млн рублей, Кабановой — около 2 млн рублей.

Грабор и Радченко оказались директорами технических компаний. Грабор руководила ООО "Фактор успеха", Радченко была директором и владельцем ООО "ЦПК "Капитал-Сервис". Грабор насчитали 113 млн рублей, Радченко — 27 млн рублей.

По данным "СО" у семьи владельцев Эл банка нет понятного крупного бизнеса. На Анатолии Волошине числится 3,33% в ООО "Компания "Чисто-быстро" и 23,53% в ООО "Фирма "Тайм-Финанс". В 2021–2025 гг. экс-банкир был директором в АО "Приморское", занимающееся управлением ТРК "Вега" в Тольятти. Ранее он являлся одним из акционеров компании, сейчас она поделена между Александром Казаковым, действующим директором, и Ириной Энс.

На Галине Энс 9,81% в ООО "Фирма "Тайм-Финанс". За Игорем Волошиным числится 21% уставного капитала производственного кооператива "Артель старателей "Пламя". На компании есть лицензии на разработку недр в Якутии, но понять, насколько предприятия рабочие, проблематично. На компанию открыто 25 текущих исполнительных производств на 11 млн рублей. В 2025 году с артели не удалось взыскать исполнительский сбор по причине отсутствия имущества, согласно системе "СПАРК-Интерфакс".

На Ирине Волошиной, дочери Анатолия Волошина, числится 25% ООО "Рудник", лицензия на пользование недрами истекла в 2025 году.