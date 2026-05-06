АКРА повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня АА(RU) со стабильным прогнозом

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа (входит в "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) до уровня АА (RU) со стабильным прогнозом. Решение связано с улучшением оценки рисков и снижением концентрации банка на отдельных группах заемщиков при сохранении высокого качества кредитного портфеля.

Стратегия банка до 2036 года предусматривает дальнейшее наращивание масштабов бизнеса, диверсификацию источников дохода и клиентской базы, а также сохранение высокой операционной эффективности. АКРА подтверждает устойчивость бизнес-профиля НОВИКОМа, а также его высокие позиции в банковском секторе России.

Агентство отметило повышение качества риск-процедур и сохранение низкого уровня проблемной задолженности. При этом текущая концентрация кредитного портфеля, обусловленная отраслевой специализацией, продолжает снижаться по мере усиления диверсификации и увеличения доли новых клиентов.

"Повышение кредитного рейтинга — это важная оценка устойчивости НОВИКОМа и подтверждение правильности выбранного нашим акционером стратегического курса. Мы системно и эффективно управляем рисками, активно расширяем клиентскую базу и последовательно диверсифицируем бизнес. При этом банк сохраняет ключевую роль финансового партнера промышленности, одновременно наращивая присутствие в других рыночных нишах. Это позволяет нам формировать прочную основу для дальнейшего роста и участия в финансировании развития экономики нашей страны", — подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Агентство отмечает высокую устойчивость позиции банка по ликвидности и фондированию. Нормативы выполняются с существенным запасом, а структура привлеченных средств остается стабильной благодаря долгосрочным отношениям с ключевыми корпоративными клиентами и ведущими банками-партнерами.

АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) — российское национальное рейтинговое агентство, которое аккредитовано Центральным банком РФ и с 2016 года включено в реестр кредитных рейтинговых агентств.

