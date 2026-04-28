Акционеров ВТБ в Самарской области стало больше на 15%

Количество розничных акционеров ВТБ в Самарской области за год увеличилось на 14,8% и достигло 29,9 тыс. человек по состоянию на март 2026 года. Регион входит в топ-10 по числу акционеров ВТБ.
Жители области владеют 17,1 млн акций банка. Средний пакет акций самарских инвесторов за год вырос на 47,3% и составил 573 акции. При этом число акционеров с пакетами от 2 тысяч акций увеличилось на 47,1%, а Самарская область входит в топ-10 регионов страны по числу крупных розничных акционеров ВТБ.
"Мы видим устойчивый рост интереса частных инвесторов к акциям ВТБ как в целом по стране, так и в Приволжском федеральном округе. За год число акционеров-физических лиц банка выросло почти на 27%, а более половины акций ВТБ в свободном обращении принадлежат частным инвесторам. Самарская область традиционно входит в десятку наиболее активных регионов и демонстрирует не только прирост числа акционеров, но и увеличение среднего пакета, что говорит о росте доверия к инвестиционной истории ВТБ", — отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.
Наиболее активная категория акционеров в Самарской области — инвесторы в возрасте от 35 до 50 лет, на них приходится почти половина всех акционеров региона. Средний возраст самарского акционера — 42 года. Среди акционеров региона 60% составляют мужчины и 40% — женщины. При этом инвесторы в возрасте от 35 до 50 лет владеют более чем половиной всех акций, находящихся у розничных акционеров региона.
"Самарская область традиционно сильна в инвестиционной активности, и мы видим, как жители региона все активнее используют возможности фондового рынка для долгосрочных вложений. Рост числа акционеров ВТБ и увеличение среднего пакета подтверждают высокий уровень доверия клиентов к банку и интерес к инвестиционным инструментам. Во многом этому способствует развитие цифровых сервисов и доступность инвестиционных решений", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.
Дополнительным драйвером роста интереса инвесторов стало успешное дополнительное размещение акций ВТБ в 2025 году, ставшее крупнейшим размещением в банковском секторе Европы за последние 12 месяцев. Сделка привлекла высокий интерес как институциональных, так и розничных инвесторов, а объем спроса превысил 180 млрд рублей.
