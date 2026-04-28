Дмитрий Маркосьянц: "Сначала нужно научиться измерять эффективность процессов и только потом переходить к эффективности ИИ" НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка ВТБ открыл новый офис в Похвистнево Программа лояльности НОВИКОМа отмечена наградой CX World Awards Аграрии со знанием нейросетей, виноградари и биотехнологи: кто ищет работу в АПК Самарской области

Акционеров ВТБ в Самарской области стало больше на 15%

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Количество розничных акционеров ВТБ в Самарской области за год увеличилось на 14,8% и достигло 29,9 тыс. человек по состоянию на март 2026 года. Регион входит в топ-10 по числу акционеров ВТБ.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Жители области владеют 17,1 млн акций банка. Средний пакет акций самарских инвесторов за год вырос на 47,3% и составил 573 акции. При этом число акционеров с пакетами от 2 тысяч акций увеличилось на 47,1%, а Самарская область входит в топ-10 регионов страны по числу крупных розничных акционеров ВТБ.

"Мы видим устойчивый рост интереса частных инвесторов к акциям ВТБ как в целом по стране, так и в Приволжском федеральном округе. За год число акционеров-физических лиц банка выросло почти на 27%, а более половины акций ВТБ в свободном обращении принадлежат частным инвесторам. Самарская область традиционно входит в десятку наиболее активных регионов и демонстрирует не только прирост числа акционеров, но и увеличение среднего пакета, что говорит о росте доверия к инвестиционной истории ВТБ", — отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

Наиболее активная категория акционеров в Самарской области — инвесторы в возрасте от 35 до 50 лет, на них приходится почти половина всех акционеров региона. Средний возраст самарского акционера — 42 года. Среди акционеров региона 60% составляют мужчины и 40% — женщины. При этом инвесторы в возрасте от 35 до 50 лет владеют более чем половиной всех акций, находящихся у розничных акционеров региона. 

"Самарская область традиционно сильна в инвестиционной активности, и мы видим, как жители региона все активнее используют возможности фондового рынка для долгосрочных вложений. Рост числа акционеров ВТБ и увеличение среднего пакета подтверждают высокий уровень доверия клиентов к банку и интерес к инвестиционным инструментам. Во многом этому способствует развитие цифровых сервисов и доступность инвестиционных решений", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Дополнительным драйвером роста интереса инвесторов стало успешное дополнительное размещение акций ВТБ в 2025 году, ставшее крупнейшим размещением в банковском секторе Европы за последние 12 месяцев. Сделка привлекла высокий интерес как институциональных, так и розничных инвесторов, а объем спроса превысил 180 млрд рублей. 

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

