Сбер: льгота по возврату 50% НДС за эквайринг продолжится во втором квартале 2026 года

"Сбер" по итогам второго квартала вернет 50% НДС, начисленного за комиссию на эквайринг, 150 тыс. компаниям малого и среднего предпринимательства, спрогнозировал зампредседателя правления банка Анатолий Попов на полях ПМЭФ-2026.
Он напомнил, что по итогам первого квартала 97 тыс. клиентов банка получили льготу. За два месяца второго квартала заявку на возврат подали 100 тыс. субъектов МСП.
C 1 января 2026 г. произошло удорожание эквайринговых услуг на 22% в связи с отменой освобождения от НДС этих услуг.
Кроме того, бизнес на УСН начал платить НДС с 2025 г. при годовом доходе от 60 млн руб. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена — порог будет опускаться на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. — 15 млн руб., в 2028 г. — 10 млн руб.
Последствия последних налоговых изменений затронули по большей части даже не малый, а микробизнес: с текущего года появилось 245 тыс. новых плательщиков НДС из числа таких компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., рассказал "Ведомостям" президент "Опоры России" Александр Калинин.
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